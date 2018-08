Avec un match en plus que la Jeunesse, Differdange a rejoint les Bianconeri en tête du classement de la BGL Ligue à la faveur de son succès 1-0 sur le Racing vendredi soir. Hostert a obtenu son premier succès de la saison aux dépens de Rumelange (4-2).

Differdange écarte le Racing et rejoint la Jeunesse en tête

Didier HIEGEL Le point sur les premiers matches de la cinquième journée de BGL Ligue

Quatre matches de la cinquième journée de BGL Ligue étaient au programme de ce vendredi soir avec une affiche Differdange (2e) - Racing (3e) qui avait tout pour être alléchante... au vu du classement dans un premier temps car les spectateurs ont dû attendre la fin de la première période pour sortir d'une certaine torpeur. Il a donc fallu un but refusé pour hors-jeu signé Siebenaler, suite à un coup franc de Bettmer dévié de la tête par Caron, pour donner du piment à cette rencontre. On jouait alors le temps additionnel de la première période. La formation d'Arno Bonvini a ensuite profité à plein de la poignée de secondes restantes pour rentrer aux vestiaires nanti d'un court avantage. Ouakache avait délaissé le centre du terrain pour se démarquer sur la gauche, il mystifiait Simon et servait Muratovic qui, du plat du pied droit, trompait Ruffier (1-0, 45+2).

Le Racing avait auparavant montré des progrès dans le jeu par rapport à ses prestations face à Hostert (0-4) et contre le RM Hamm Benfica (1-0) mais avait cruellement manqué de percussion ou de justesse dans le dernier geste. L'action la plus significative pour le club de la capitale avait été un coup de tête d'Agouazi sur corner (32e). Trop peu pour inquiéter des Differdangeois bien en place d'autant plus que les Bleus perdaient l'ancien Messin avant l'heure de jeu, touché à un talon d'Achille. Par après, ils perdaient aussi Simon, touché dans un contact, et Hennetier qui était logiquement expulsé. En position de dernier homme, le latéral droit ceinturait Deruffe parti seul au but (80e). Le Racing tentait bien d'inverser la tendance, mais le coup de tête de Nakache passait au dessus du but d'un Weber qui a passé dans l'ensemble une journée tranquille.



Niederkorn se fait peur mais s'impose



Le Progrès et Paolo Amodio jouaient gros sur la pelouse du Cents. Déjà battus à deux reprises, les Niederkornois encaissaient leur neuvième but de la saison lorsque Mokrani trouvait l'ouverture juste après la demi-heure de jeu. Le Progrès renversait pourtant la situation en quatre minutes. A la 45e minute, c'est Karayer qui ramenait sa formation à parité. Quatre minutes après la reprise, Sébastien Thill se chargeait de placer son équipe sur la voie d'un deuxième succès.

Le Progrès a signé son premier succès en déplacement ce vendredi au Cents. Photo: Michel Dell'Aiera

Hostert a profité de la venue de Rumelange pour engranger son premier succès de la saison et ainsi laisser le F0la et Dudelange derrière lui aux deux dernières places. C'est un peu le monde à l'envers. Donval (30e) avait répondu à l'ouverture du score signée Decevic (16e), mais Wang (71e), Lahyani (80e) et Denis Stumpf (84e) ont fait pencher la balance en faveur de la bande à Henri Bossi. Sahin a réduit l'écart à la 86e minute. Rumelange est huitième avec six points obtenus à domicile.

Mondorf et Strassen ne se lâchent pas. Les deux équipes comptent sept points après leur match nul. Marques (51e) et Benamra (61e) ont marqué pour les Verts, Lourenco (46e) et Jager (69e) sont les buteurs visiteurs.



Suite des rencontres, ces samedi et dimanche.



Jordan Oukache à la lutte avec Kevin Nakache. Photo: Yann Hellers

Differdange - Racing 1-0



Stade municipal de Differdange, bonne pelouse, arbitrage de M. R. Morais assisté de MM. Sousa et Muminovic, 550 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Le but: 1-0Muratovic (45+2);



Corners: Differdange 7 (4+3); Racing 3 (2+1).

Cartons jaunes: Caron (37e, faute sur Da Mota), Deruffe (74e, faute sur Da Silva) et Siebenaler (84e, contestation) à Differdange; Nouidra (69e, pied en avant sur Bettmer) au Racing.

Carton rouge: Hennetier (80e, en position de dernier homme, il fait faute sur Deruffe).



DIFFERDANGE (4-2-3-31): Weber; Franzoni, Siebenaler, Vandenbroeck, Jänisch (cap.); Swistek, Bettmer; Caron, Oukache (89e Lohei), Muratovic; Deruffe (90e Couto Pinto).

Joueurs non utilisés: Worré; Ribeiro et Rodrigues.

Absents: Almeida et Garos (blessés), Bukvic (vacances), Osmanovic, Skenderovic et Sponar (choix de l'entraîneur).



Entraîneur: Arno Bonvini.



RACING (5-3-2): Ruffier(cap.); Hennetier, Simon (78e Sulejmani), Dos Santos, Da Silva, Birk; Nouidra, Agouazi (57e Szimayer), Nakache; Da Mota, Shala.

Joueurs non utilisés: Humbert, Dionosio et Semedo.



Absents: Osmanovic (blessé), Engel, Ataide, Catic, Da Graça, Darmon, Gomes, Jacinto, Meireles, M'Boup, Nyssen et Oliveira, (choix de l'entraîneur).



Entraîneur: Patrick Grettnich.

Les résultats



Joués ce vendredi soir



Differdange - Racing 1-0



RM Hamm Benfica - Progrès 1-2



Hostert - Rumelange 4-2



Mondorf - Strassen 2-2



Samedi 1er septembre

18h: Rosport - Etzella



Dimanche 2 septembre

18h: Fola - Pétange



Le match Dudelange - Jeunesse sera joué le 31 octobre