Bruch auteur de trois buts, mercredi soir à la Frontière, a été le grand artisan de la victoire du FCD03 face au Bianconeri. De son côté, le leader dudelangeois a enregistré son septième succès en autant de sorties.

Differdange coule la Jeunesse

(DH) - Les journées se suivent et se ressemblent pour le F91 Dudelange. La 8e, disputée mercredi soir, n'a pas fait exception à la règle pour la formation de Carlos Fangueiro. La formation de la Forge du Sud a logiquement disposé d'Etzella sur le score de 3-0 grâce à des buts signés Pokar, en première période, et Muratovic (52e et 78e).

Les résultats Jeunesse - FC Differdange 03 1-4

Racing - Rodange 0-0

Strassen - Hostert 3-2

Dudelange - Etzella 3-0

RM Hamm Benfica - Mondorf 0-2

Union Titus Pétange - Rosport 2-0

Wiltz - Fola 1-2

Progrès - Swift remis

Le F91 conserve ainsi deux points d'avance sur le Fola qui, a priori, n'avait pas un déplacement facile à négocier à Wiltz. Mais le club doyen a fait le nécessaire, dès la première période, pour se mettre à l'abri par l'intermédiaire de Diallo et Z. Hadji. Les Nordistes, désormais quatrièmes du classement, ont réduit le score au bout du temps additionnel par Ibrahimovic.

Zachary Hadji ajuste Ralph Schon et offre un deuxième but au Fola contre Wiltz. Photo: Ben Majerus

Les Wiltzois possèdent le même nombre de points que les Differdangeois mais ces derniers se sont montrés plus efficaces. Et ce réalisme, ils le doivent en grande partie à Buch, l'attaquant allemand trouvant les filets de Fox, le portier de la Jeunesse, aux 9e, 18e et 46e minutes. C'est aussi lui qui, involontairement, a offert l'égalisation aux Eschois (14e) en contrant un dégagement de Brusco (14e). C'est Medina qui a inscrit le quatrième but du FCD03.



La 9e journée Dimanche 25 octobre

Swift - Fola

Mondorf - Union Titus Pétange

Etzella - RM Hamm Benfica

Hostert - Dudelange

Rodange - Strassen

Differdange - Racing

Jeunesse - Wiltz

Rodange est allé grappiller un point sur la pelouse du Racing (0-0), alors que Scanzano et Mendes ont assuré le succès de Mondorf face au RM Hamm Benfica. Entré à la 86e minute, Maah a conforté la victoire (2-0) de l'Union Titus Pétange contre Rosport. C'est Hamzaoui qui avait ouvert le score avant le terme du premier quart d'heure



Strassen a mené 3-0 face à Hostert avant de trembler jusqu'au coup de sifflet final. Un doublé de Natami et un nouveau but de Runser avaient placé l'UNA sur du velours mais Sully et Lusala ont replacé l'USH dans la course (3-2) avant de s'incliner. La fin de match a été marquée par le carton rouge du coach Manuel Correia pour des réclamations abusives selon l'arbitre de la rencontre, Frank Bourgnon.

Entré en jeu en toute fin de match, le Pétangeois Robert Maah n'a pas tardé à trouver l'ouverture face à Rosport. Photo: Vincent Lescaut

Enfin, suite à la détection de trois cas positifs à Niederkorn, la rencontre entre le Progrès et le Swift a été reportée.





