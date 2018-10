Samedi, au Deich, le FC Differdange a effectué la mauvaise opération du jour. Une défaite logique (0-1) face à un promu ettelbruckois discipliné et largement supérieur dans l'agressivité.

Sport 2 min.

«Differdange a perdu trop de temps avant de mettre la pression»

Samedi, au Deich, le FC Differdange a effectué la mauvaise opération du jour. Une défaite logique (0-1) face à un promu ettelbruckois discipliné et largement supérieur dans l'agressivité.

Par Thomas Fullenwarth

La clé du match: la hauteur de la ligne de récupération de balle.



D’entrée de jeu, les spectateurs ont pu observer que le FC Differdange allait évoluer dans un système à trois défenseurs centraux et deux milieux récupérateurs à vocation plutôt défensive.

Dans ce genre de système, les joueurs de couloir ont une réelle importance puisque leur rôle est d’étirer le bloc défensif adverse en participant aux phases offensives.

Pourtant, samedi, les Differdangeois ont évolué avec cinq vrais défenseurs pendant les 60 premières minutes. En effet, les latéraux Franzoni et Rodrigues ont très peu participé aux attaques de leur équipe. On les trouvait alignés sur leurs trois défenseurs centraux.

Lors des possessions de balle ettelbruckoises, on observait donc huit joueurs differdangeois dans leurs 30 derniers mètres. C’est donc très logiquement que les récupérations de balle des joueurs de Bonvini s’effectuaient bien trop bas pour espérer contrer leurs adversaires.

Dominik Zwick ne lâche pas Maxime Deruffe d'un centimètre. Photo: Yann Hellers

Les dégagements de balle arrivaient vers les trois attaquants qui devaient se débrouiller pour garder la possession de balle en attendant que leurs coéquipiers parcourent 50 mètres pour leur apporter du soutien. Face à une équipe aussi disciplinée et des joueurs qui compensaient chacune des montées de leurs collègues, le ratio efforts-occasions de but des Differdangeois était trop déséquilibré.

De leur côté, les Ettelbruckois quadrillant bien le terrain et étaient surtout agressifs sur le porteur de balle. Ils ont profité de ce positionnement très bas des visiteurs. Ils récupéraient souvent le ballon au centre du terrain, voire dans le camp differdangeois.

Cela leur permettait de se projeter plus rapidement vers l’avant et de jouer sur la vitesse de leurs attaquants. La domination de ces derniers était donc logique et l’ouverture du score ( 37e minute, 1-0 ) était méritée. Le changement tactique d’Arno Bonvini, avec un retour au système en 4-4-2, apportait plus de mouvement et faisait reculer les Ettelbruckois.

Les Differdangeois récupéraient donc le ballon 20 à 25 mètres plus haut et se procuraient plus d’occasions d’égaliser. Cependant, les joueurs de Claude Ottelé réussissaient à garder leur cage inviolée grâce à une vraie solidarité défensive mais aussi grâce à un déchet technique encore trop important du côté des visiteurs.

Losseni Keita intraitable, Gauthier Caron trop vite épuisé. Photo: Yann Hellers

Les Tops

La charnière Keita-Swick (Etzella): un match quasi parfait avec une domination aérienne, des placements efficaces et des gestes de grande classe.

Le milieu central Bouzid-Pimentel (Etzella): ces deux joueurs ont été hyper importants car ils ont coupé la plupart des liens de passes adverses dans l’axe en étant au four et au moulin pendant 90 minutes.

David Vandenbroeck (Differdange): il a eu un placement défensif toujours juste face à la vitesse des attaquants adverses. Très bon aussi dans les duels aériens.

Les Flops

Gauthier Caron (Differdange): complètement cramé dès la 27e minute… Blessé?

Andre Rodrigues (Differdange): moins à l’aise dans ce système de jeu que lorsqu’il évolue en vrai défenseur latéral. Toujours un temps de retard en attaque comme en défense.

Jakub Jarecki (Ettelbruck): un état d’esprit à la hauteur. Il a juste été moins en réussite que ses camarades.