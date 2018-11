Le top 4 n'a pas bougé à l'issue de la 8e journée de la phase classique du championnat de Ligue 1. Le FCD03, le Racing, Clervaux et Dudelange ont gagné à domicile alors que l'US Esch en profite pour remonter à la sixième place.

Sport 3 min.

Differdange 03 toujours au top, l'US Esch grappille

Le top 4 n'a pas bougé à l'issue de la 8e journée de la phase classique du championnat de Ligue 1. Le FCD03, le Racing, Clervaux et Dudelange ont gagné à domicile alors que l'US Esch en profite pour remonter à la sixième place.

Par Stéphane Guillaume

Dans le choc des extrêmes, le leader du FC Differdange 03 a eu la mainmise totale sur le déroulement des débats mais il a dû patienter une mi-temps pour inscrire la majorité de ses buts face à la lanterne rouge du FC Nordstad (13-0). C’était 3-0 la pause et Nordstad a résisté tant bien que mal aux assauts locaux avant de s’écrouler comme un château de cartes. Tiago Rodrigues, le président du club nordiste, reste pourtant optimiste pour la suite des débats.

L’Amicale Clervaux a été maître sur son parquet face aux Red Boys Aspelt (8-2). La rencontre était pourtant équilibrée jusqu’à deux buts partout. Ensuite, la réorganisation de Clervaux a été payante puisque l'équipe n’a plus encaissé de but. «Comme d'habitude, on encaisse d'entrée. Après un temps mort pour s'organiser, on a dominé tout le match», estime Sergio Sarmento, le président de Clervaux.



Un Sparta - Racing prometteur



L’AS Sparta Dudelange continue de tourner à plein régime depuis le retour au coaching de Pedro Marques. Face au FC Bettendorf, les joueurs de la Forge du Sud ont signé une éclatante victoire 10-5, la troisième de suite, qui leur permet de conserver la quatrième place du général. «C'est un retour gagnant 3/3. Garantir la 4e place du championnat pendant les fêtes serait la cerise sur le gâteau, nous affronterons le champion en titre chez nous avec un bon état d'esprit. Le retour de Pedro a apporté de la sérénité au groupe alors que nous traversions la plus grosse tempête qu'a subie le club. En tant que joueurs, nous sommes maintenant concentrés à 100% sur le jeu. Il y a encore des choses à améliorer mais on y travaille», avance le Dudelangeois Youssef El Majdoub.

Joao Tavares et l'US Esch respirent après leur succès contre le Samba 7 Niederkorn. Photo: Stéphane Guillaume

La dernière victoire de l’US Esch et du Samba 7 Niederkorn remontait à la quatrième journée de championnat. Les débats ont tourné en faveur des Eschois qui ont repris du poil de la bête avec un succès 4-2. Une victoire qui leur permet de passer de la neuvième place à la sixième au classement.

Le Racing Luxembourg tourne également à plein régime en ce moment. Face à l’Union Titus Pétange, le champion en titre a aligné sa moyenne hebdomadaire de dix buts: 11-2. Le prochain match contre Dudelange promet d’être intéressant.

Les résultats de la 8e journée de Ligue 1

Amicale Clervaux - Red Boys Aspelt 8-2

AS Sparta Dudelange - FC Bettendorf 10-5

Racing Luxembourg - Union Titus Pétange 11-2

FC Differdange 03 - FC Nordstad 13-0

US Esch - Samba 7 Niederkorn 4-2

Le classement

1. FC Differdange 03 24 points

2. Racing Luxembourg 21

3. Amicale Clervaux 15

4. AS Sparta Dudelange 13

5. FC Bettendorf 9

6. US Esch 8

7. Red Boys Aspelt 8

8. Union Titus Pétange 8

9. Samba 7 Niederkorn 7

10. FC Nordstad 3

José Vieira au marquage sur Daniel Ferreira. Differdange 03 a signé sa huitième victoire de rang en championnat au détriment de Nordstad. Photo: Stéphane Guillaume

Les résultats de la 8e journée de Ligue 2

FC Wiltz 71 - CS Fola Esch 11-7

All Stars Colmar-Berg - ALSS Luxembourg 6-9

Wilwerwiltz - US Esch II 5-3

58 Latdevils Garnich - RAF Differdange 0-3, forfait

Exempt: Miseler Léiwen Wintrange

Le classement

1. Wilwerwiltz 19 points

2. RAF Differdange 16

3. ALSS Luxembourg 16

4. FC Wiltz 71 13

5. CS Fola Esch 12

6. US Esch II 9

7. All Stars Colmar-Berg 6

8. Miseler Léiwen Wintrange 3