A priori, un match opposant le quatrième au septième de BGL Ligue n'est pas de nature à transcender les amateurs de football. Sauf peut-être lorsqu'il s'agit d'un FCD03 - F91. Le leader pétangeois accueillera pour sa part Hostert à l'occasion de la 11e journée, dimanche.

Sport 3 min.

Differdange 03 - Dudelange, un choc dévalué

Jean-François COLIN A priori, un match opposant le quatrième au septième de BGL Ligue n'est pas de nature à transcender les amateurs de football. Sauf peut-être lorsqu'il s'agit d'un FCD03 - F91. Le leader pétangeois accueillera pour sa part Hostert à l'occasion de la 11e journée, dimanche.

Six ans et demi que cela n'est plus arrivé. Plus qu'un bail, un gouffre. Le 5 mai 2013, à l'occasion de la 23e journée de championnat, le FC Differdange 03 d'un certain... Michel Le Flochmoan terrassait le F91 Dudelange deux buts à un à Oberkorn. Depuis lors, l'équipe du président Bei s'est incliné quatre fois et a concédé trois partages à domicile face au rival dudelangeois.

Cette fois, c'est fort d'une avance de quatre points au classement que le club de la Cité du Fer (4e, 17 pts) reçoit celui de la Forge du Sud (7e, 13 pts).

Michel Le Flochmoan est le dernier coach à avoir mené le FCD03 à la victoire à domicile contre Dudelange. C'était en mai 2013... Photo: Michel Dell'Aiera

Une situation toutefois en trompe-l'œil, car pendant que le FCD03 glanait un point sur douze, le F91 en raflait neuf... Et même si les hommes de Bertrand Crasson auront le débat contre le FC Séville en Europa League (jeudi 7 novembre à 18h55) dans un coin de la tête, la balance penche clairement en leur faveur.

Niederkorn cale, Pétange et le Fola en profitent Tenu en échec par Strassen samedi (0-0), le Progrès a vu l'UTP prendre quatre points d'avance alors que le club doyen lui a ravi la deuxième place du classement à l'issue de la dixième journée de BGL Ligue.

Plus haut dans la hiérarchie, le leader, l'Union Titus Pétange (1er, 25 pts), et son dauphin à l'affût, le Fola (2e, 22 pts) accueillent à une heure d'intervalle des sans-grade dans leurs installations. Hostert (10e, 9 pts) s'en va défier le leader, tandis que le FC Rodange (14e, 5 pts), lanterne rouge revigorée après son succès (3-2) à... Hostert, se produit au stade Emile Mayrisch à partir de 15 heures.

Accroché par Strassen (0-0), et redescendu d'un étage, le Progrès (4e, 21 pts) met le cap au Nord pour y défier une formation d'Etzella (11e, 8 pts) en fâcheuse posture, mais qui prend l'essentiel de ses points (6 sur 8) dans son Deich fétiche.

Sinistrose à Mondorf - Rosport

La Jeunesse (5e, 15 pts) et le Racing (6e, 14 pts), deux équipes du «subtop», se produisent en déplacement. Les Bianconeri se déplacent à Mühlenbach (12e, 7 pts), là où le... Fola avait jadis mordu la poussière (défaite 3-2 lors de la 4e journée). Les Ciel et Blanc de la capitale rendent visite à l'erratique et insondable UNA Strassen (8e, 12 pts).

Enfin, le débat entre Mondorf (9e, 12 pts) et Rosport (13e, 7 pts) oppose deux formations noyées en pleine sinistrose. Les Thermalistes restent sur un famélique 1 sur 15, alors que le Victoria n'a plus connu l'ivresse de la victoire depuis le... 11 août, et son succès de la 2e journée à Mühlenbach (3-2).

Que se passe-t-il au Victoria Rosport de Timo Heinz (à g.) et Gilles Feltes (à dr.)? Plus la moindre victoire depuis le 11 août... Photo: Christian Kemp

A l'issue de cette 11e journée, la BGL Ligue observera une pause de... trois semaines - le week-end du 10 novembre étant consacré aux 16es de finale de la Coupe de Luxembourg et celui du 17 à l'équipe nationale - avant une dernière ligne droite de deux journées en 2019.

Danel Sinani se porte en tête du classement des buteurs L'attaquant dudelangeois, auteur d'un doublé face à Mondorf, a rejoint Artur Abreu et Manu Françoise du côté des meilleurs réalisateurs de BGL Ligue.

Le programme de la 11e journée

Dimanche à 15 heures

Fola Esch - FC Rodange 91

Dimanche à 16 heures

Union Titus Pétange - US Hostert

BB Mühlenbach - Jeunesse Esch

Etzella Ettelbruck - Progrès Niederkorn

UNA Strassen - Racing FCUL

FC Differdange 03 - F91 Dudelange

US Mondorf - Victoria Rosport





La BGL Ligue, cette terre d'accueil Plus d'un joueur sur deux au sein de l'élite du football luxembourgeois est un étranger. La compétition grand-ducale compte parmi les destinations les plus prisées des footballeurs de la planète.