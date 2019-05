Diekirch, pensionnaire de Division 2, envoie Bertrange dans cette même division. Un but inscrit par le remuant Dani Martins à 20 minutes de la fin suffit au bonheur des Young Boys. Le genre de match que l’on redemande à voir.

Sport 4 min.

Diekirch est promu en Division 1

Diekirch, pensionnaire de Division 2, envoie Bertrange dans cette même division. Un but inscrit par le remuant Dani Martins à 20 minutes de la fin suffit au bonheur des Young Boys. Le genre de match que l’on redemande à voir.

Par Vincent Lommel



Le match: le bleu et le jaune étaient à l’honneur mardi soir. Il s’agit des couleurs fétiches des deux clubs à la bagarre sur la pelouse (en parfait état) d’Useldange.



A notre gauche, Bertrange. A notre droite, Diekirch.45 minutes plus tard, l’égalité est effective au tableau d’affichage. Dans le jeu, les acteurs se tiennent de très près. Bien organisé, chacun joue les coups à fond, en espérant prendre un avantage mathématique et, par corollaire, mental.



Mener au score lors d’un barrage est une aubaine. Le Sporting Bertrange est le premier à se mettre en évidence. Le coup franc rentrant de Maziz (2e) et la reprise de la tête de Marzouk (12e) laissent de marbre le kop des Young Boys qui n’arrête pas de soutenir ses protégés.



Vitali (18e) renverse le jeu en direction de Mandefu. L’ancien joueur de Virton, en position idéale, à l’entrée du grand rectangle canonne. Dans les nuages!



Moins techniques mais pas moins entreprenants, les jeunes Nordistes ont des atouts. J. Martins (16e) ose une percée mais… oublie le cuir. Dommage. Dans la foulée, un long ballon profite à J. Martins. Le cuir revient dans les pieds d’Oliveira (27e) qui prend sa chance à la hauteur du point de penalty. Le gardien était battu. Raposo dégage à même la ligne de but. Une occasion intéressante de chaque côté. Un premier passage de bonne facture.

Diekirch débloque la situation via Dani Martins

Disputé dans un remarquable état d’esprit, le match attend le but d’ouverture. Diekirch, soucieux de jouer, prend l’ascendant dès la reprise et s’octroie deux opportunités. Oliveira (51e) et J. Martins (57e) buttent sur Lamrani très attentif.



En réaction le duo Maziz - Mandefu virevolte, croit au but mais le dernier cité croque sa reprise (67e). Moins de trois minutes plus tard, une rapide reconversion offensive surprend la défense bertrangeoise mal positionnée, ce qui profite à Da Cunha. Il ponctue son débordement d’une puissante frappe que repousse Lamrani. Dani Martins reprend (0-1, 70e).



Dos au mur, Bertrange jette ses dernières forces dans la bataille. Mandefu (80e) et Vitali (81e) ne trouveront pas la faille. Les centres en désespoir de cause ne trouveront pas preneurs. Un deuxième acte intéressant.

La note du match: 14/20. Ce fut une agréable soirée. Désireuses de produire du jeu, les équipes ont su passer aux actes. Un bon arbitrage de M. Muller couplé à une sportivité jamais démentie sont à souligner.



Le fait du match: à un quart d’heure de la fin, le double remplacement opéré par Pascal Fabbri n’a pas permis à Bertrange d’arracher les prolongations. Les six minutes d’arrêt de jeu seront vaines.

Les hommes du match: côté bertrangeois, le défenseur Scheer, les offensifs Maziz et Mandefu ont fait leur job. Le Diekirchois, Lucas Correia, arrière droit, a apporté sa pierre à l’édifice. Défensivement mais aussi offensivement, il était dans tous les bons coups.

Landry Mandefu (en bleu, Sporting Bertrange) devant le Diekirchoi Michel Dupont. Photo: Stéphane Guillaume

Bertrange - Diekirch 0-1

Stade rue de la Gare à Useldange, excellente pelouse, arbitrage de M. Muller assisté de MM. Sachsen et Da Silva, 996 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Le but: D. Martins (70e).

Corners: Bertrange 5 (3+2) ; Diekirch 3 (1+2).

Cartons jaunes: Vitali (72e, antijeu), Raposo (90+3, faute par derrrière) à Bertrange; J. Martins (50e, pied en avant), Correia (55e, faute par derrière) à Diekirch.

BERTRANGE: Lamrani, Duprel, Alves, Scheer, Pereira (77e Luziotti), Marzouk, Oliveira (77e Loggi), Vitali, Némé, Mandefu, Maziz.

DIEKIRCH: Pereira, Correia, Da Silva, D. Almeida, Dupont (87e Fortes), Mendes, de Brito (59e Dinis), Costa, F. Martins, D. Martins, da Cunha (82e H. Almeida).

Melchior Vitali (en bleu, Sporting Bertrange), Jaime Martins et Dani Martins (Young Boys Diekirch). Photo: Stéphane Guillaume

Ils ont dit

Manuel Simoes (entraîneur de Diekirch): «Notre nervosité de début de match s’explique par la jeunesse du groupe. Nous n’avons rien à perdre. Au fur et à mesure, l’équipe s’est libérée, a joué au football. Les qualités sont présentes. Avec le comité, nous allons envisager de manière sereine la saison prochaine. Dans le Nord, il y a beaucoup d’équipes et il n’est pas facile de convaincre un joueur de signer chez nous. On verra.»

Landry Mandefu (joueur de Bertrange): «Diekirch avait plus de mordant et il n’y a rien à redire sur sa victoire. Nous avons mal joué. C’est Bertrange qui est apparu stressé, qui n’a pas su se libérer alors qu’il évolue en D1. Nous avons livré de gros matches face à Weyler et Mondercange et là on se rate à l’occasion du match de notre vie.»

Stéphane Raposo (joueur de Bertrange): «Je regrette l’erreur sur le but adverse. On a mal estimé la trajectoire du ballon et la couverture n’a pas été assurée comme il se doit. Une erreur, malheureusement, peut arriver. Nous avons tout donné et Diekirch aussi. Il faut accepter cette défaite. Le groupe doit relever la tête et revenir plus fort à la rentrée.»

Les supporters de Diekirch ont donné de la voix pour encourager les Young Boys. Photo: Stéphane Guillaume