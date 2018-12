Christine Majerus a pris la huitième place de la sixième manche du Superprestige Telenet ce dimanche en début de soirée à Diegem. Une course remportée par la Belge Sanne Cant au prix d'un final à suspense.

Diegem: Cant finit fort, Majerus retrouve ses sensations

Puisque la Formule 1 et le ski ont succombé à la mode des courses en nocturne, il n'y a pas de raison pour que le cyclo-cross ne s'essaie pas à la chose. Le spectacle proposé ce dimanche en début de soirée à Diegem fut à la hauteur de l'événement.



Il a permis à la Belge Sanne Cant de signer un retour tonitruant dans le dernier tour pour s'imposer. Un scénario rendu longtemps improbable tant l'Italienne Eva Lochner et la Néerlandaise Annemerie Worst ont dominé les deux premiers tiers de la course.

La Batave a craqué la première et la championne d'Italie a dû baisser pavillon dans le dernier tour.

Christine Majerus s'est, elle, refait une santé après ses sorties compliquées à Namur et Zolder. Le temps pour la championne nationale d'éviter la pagaille née d'un départ chaotique et de passages rendus compliqués par la boue et un dévers difficile à négocier et Majerus pointait en douzième position après deux minutes de course.

La Luxembourgeoise n'allait faire qu'améliorer ce classement, passant dixième au terme du deuxième tour puis neuvième les deux suivants. C'est finalement à la huitième place que la championne nationale coupait la ligne d'arrivée avec 56'' de retard sur la lauréate. Encourageant pour la suite de la saison et notamment la sortie du jour de l'An à Pétange.

Les résultats: 1. Sanne Cant (BEL) en 41'27'', 2. Annemarie Worst (NED) à 2'', 3. Denise Betsema (NED) 3'', 4. Eva Lechner (ITA) 6'', 5. Maud Kaptheijns (NED) à 33", 6.Laura Verdonschot (BEL) à 46", 7. Nikki Brammeier (GBR) à 52", 8. Christine Majerus à 56", 9. Ceylin Alvarado (NED) à 1'13", 10. Jolanda Neff (SUI) à 1'16"... 54. Suzie Godart à un tour.

D'autres bonnes nouvelles étaient tombées un peu plus tôt avec la neuvième place de Mathieu Kockelmann chez les débutants à 1'58'' du vainqueur Aaron Dockx et la troisième place de Marie Schreiber chez les débutantes dans une course dominée par la Britannique Millie Couzins devant Zoe Backstedt qui n'est autre que la fille de Magnus.