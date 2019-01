Tout vient à point à qui sait attendre. Jamais sacré sur les Nationaux, Vincent Dias Dos Santos a enfin pu toucher au Graal ce dimanche à Brouch. Gusty Bausch et Scott Thiltges ont complété le podium. Nicolas Kess est titré chez les Espoirs.

Sport 2 min.

Dias Dos Santos enfin titré, Kess détrône Schreiber

Tout vient à point à qui sait attendre. Jamais sacré sur les Nationaux, Vincent Dias Dos Santos a enfin pu toucher au Graal ce dimanche à Brouch. Gusty Bausch et Scott Thiltges ont complété le podium. Nicolas Kess est titré chez les Espoirs.

(tof). Le fil rouge de la journée aura été la logique. Celle qui a dessiné la première partie de saison avec des tendances bien nettes.

La course réservée aux Elites n'a pas dérogé à la règle. Elle a permis à Vincent Dias Dos Santos d'enfin lever les bras au terme des Nationaux. Un privilège qui s'était jusqu'alors refusé au coureur du LC Tétange.

Sur les terres de Gusty Bausch, Dias Dos Santos, leader de la Skoda Cross Cup et fort de ses cinq victoires depuis le début de la saison, n'aura laissé que Scott Thiltges lui passer devant en début de course avant d'en prendre les commandes pour ne plus les lâcher.

Chez les Espoirs, Félix Schreiber a cédé son titre à Nicolas Kess, vainqueur l'an dernier chez les Juniors. Le coureur du LC Kayl a devancé Schreiber (VV Tooltime) et Misch Leyder (VC Diekirch).

Nicolas Kess intouchable ce dimanche. Photo: Serge Waldbillig





Et de dix pour Christine Majerus! La multiple championne nationale a eu tout le loisir d'ouvrir ses dix doigts pour le rappeler sur la ligne d'arrivée dans son maillot Boels-Dolmans.

La meilleure spécialiste du pays a devancé Elise Maes (Andy Women Team) et Suzie Godart (CCI Differdange). Elle égale la Belge Sanne Cant, lauréate la veille en Belgique pour la dixième fois aussi. Chez les U23, Laetitia Maus a dicté sa loi devant Nina Berton et Lis Nothum.

Loïc Bettendorf, c'était une évidence chez les Juniors! Fallait-il encore que le coureur du CT Atertdaul, souverain depuis le début de la saison, dompte les conditions particulières et le tracé du circuit de Brouch. Chose faite après une bonne demi-heure de course. Bettendorf a laissé à un peu moins de 30'' Mik Esser et à un point moins d'une minute Mats Wenzel, ses deux comparses de club.

Les premières courses avaient répondu à la logique. Mathieu Kockelmann et Marie Schreiber, qui dominent la catégorie des débutants de la tête et des épaules depuis le début de saison, ont été couronnés.

Le podium des débutantes avec Marie Schreiber sur la marche la plus haute. Photo:Hugo Barthélemy





Chez les garçons, Mathieu Kockelmann (CCI Differdange) s'est imposé devant Noé Ury (CT Atertdaul) et Jo Schmitz (CT Atertdaul). Marie Schreiber (CT Atertdaul) a elle devancé Liv Wenzel (CT Atertdaul) et Caroline Reuter (VV Tooltime).

Jérôme Junker (VU Esch) a lui conservé son titre chez les Masters en gagnant en solitaire. Christian Weyland (CC Mondercange) et Serge Bertemes (HIR Schuttrange) complètent le podium.





Jérôme Junker ajoute une médaille à sa collection. Photo: Serge Waldbillig