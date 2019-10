Après avoir totalement raté sa première période, le FC Metz a profité de sa supériorité numérique pour distancer Nantes (1-0). La septième réalisation de Diallo permet aux hommes de Vincent Hognon de souffler un bon coup. Un succès bienfaiteur.

Diallo offre le succès au FC Metz face à Nantes

Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Habib Diallo, homme providentiel du FC Metz. En inscrivant son septième but de la saison, l'avant-centre grenat a permis à sa formation d'engranger trois points hyper importants après la 10e journée de Ligue 1. Un centre au cordeau de Boulaya et la panthère messine qui déploie sa jambe pour propulser le cuir dans les filets nantais (1-0, 86e). Un but en or qui va faire un bien fou à un ensemble grenat en manque de confiance et de repères ces dernières semaines.

Avant ce dénouement heureux, le FC Metz a produit une première période insignifiante, marquée par une rare somnolence et des statistiques inquiétantes: aucun tir cadré et aucun corner en sa faveur. Une feuille blanche pour un ensemble qui a laissé Sunzu, Cohade, Nguette et Boulaya, tous titulaires en début de parcours, assister à un triste spectacle. Les Nantais, eux, ont maîtrisé le ballon mais seul Blas (37e) puis Coulibaly (65e) ont fait un peu trembler Oukidja.

Entre-temps, les Messins ont profité de l’expulsion du Nantais Wagué, coupable d’un pied malveillant en direction de Diallo, pour profiter d’un avantage numérique certain (62e). Mais la tête de N'Doram (60e) est venue frapper le poteau des Canaris avant qu'Habib Diallo ne vienne faire exploser tout Saint-Symphorien d’un vrai bonheur et d’un soulagement certain (1-0, 86e). Le FC Metz n’a pas été parfait, loin de là, mais son succès face au FC Nantes lui offre de rester au contact de ses principaux concurrents dans la course au maintien. Un 12/20 qui récompense essentiellement sa dernière demi-heure.



Fabien Centonze devance Moses Simon. Metz a émergé sur le fil. Photo: AFP

Les joueurs et leur note

Oukidja (5/10) a bien capté l'essai de Blas (37e). Il a aussi vu la tentative de la tête de Coulibaly (65e) passer à quelques centimètres de son but. En défense, Centonze (5) a joué sérieusement et a délivré deux centres intéressants (7e et 10e) avant d'effectuer une bonne intervention devant la surface mosellane (32e). Fofana (5) s'est montré sobre et assez bien placé même si le géant Coulibaly en impose physiquement. Boye (5) a pris un coup sur le front et a laissé sa place à Sunzu (46e) qui a bénéficié de l'infériorité numérique nantaise (62e) pour réapparaitre tranquillement sur la pelouse de Saint-Symphorien. Cabit (7) s’est bien battu et son implication a été totale. Sa première titularisation sous les couleurs messines lui a permis de placer un bon centre (3e), d’effectuer une belle interception (37e) et de prendre un carton jaune (49e). Il a surtout été très précieux en intervenant dans la surface messine (76e) sur un contre nantais.

Au milieu, Maïga (4) s'est montré trop timide. Il a certes délivré un bon centre tendu devant le but des canaris (53e) mais son apport offensif a été trop léger. N'Doram (7) aurait mérité d’offrir la victoire à sa formation sur sa tête (60e) qui est venue s’échouer sur le poteau de Lafont. Il a évolué en première sentinelle et n’a jamais relâché ses efforts. Il a sauvé son camp en toute fin de partie en dégageant de la tête un ballon qui aurait pu finir dans les filets messins. Gakpa (4) a raté son premier acte. Il s'est un peu repris ensuite mais Nguette (82e) est venu logiquement le suppléer. Traoré (5) a joué sur courant alternatif. Il est technique mais ne pèse pas assez sur le jeu mosellan. Il a bien botté le corner pour N'Doram (60e).

Habib Diallo ainscrit l'unique but de la rencontre. Photo: AFP

En attaque, Diallo (6) n'a jamais été servi dans de bonnes conditions. Difficile d’aller inquiéter l'une des meilleures défenses de France. Il a pris le pied de Wagué en pleine figure (62e) ce qui a permis au FC Metz de jouer à 11 contre 10 lors des trente dernières minutes. Il a une nouvelle fois inscrit un but qui n'a pas de prix! Ambrose (5,5) a fait preuve de très bonne volonté. Après avoir tenté une mauvaise passe pour Diallo (24e), il s’est fait tacler sévèrement par Appiah (27e) et a délivré une tête trop haute (54e). Boulaya (77e) est venu le relayer et a offert une merveilleuse passe décisive à Diallo (86e).



FC Metz - Nantes 1-0 Stade Saint-Symphorien, temps pluvieux, très belle pelouse, arbitrage de M. Pignard, environ 15 000 spectateurs. Mi-temps : 0-0. Le but: Diallo (86e) Cartons jaunes: Cabit (49e), Maïga (72e) à Metz; Abeid (72e) à Nantes Carton rouge: Wagué (62e) à Nantes METZ: Oukidja; Centonze, Fofana, Boye (46e Sunzu), Cabit ; Maïga, N’Doram, Gakpa (82e Nguette), N.Traoré; Ambrose (77e Boulaya), Diallo (cap.). Joueurs non entrés en jeu: Dietsch ; Udol, Cohade, Dia N’Diaye. NANTES: Lafont; Appiah, Wagué, Girotto, Moutoussamy; Abeid, Touré (cap.), Benavente (65e Basila), Blas, Simon (68e K. Bamba); Coulibaly (81e Youan). Joueurs non entrés en jeu: Olliero ; Kayembe, Moustache, Pereira.

Classement de la Ligue 1