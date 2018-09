La pause internationale n’a pas fait de bien aux Messins. Sur une pelouse indigne de la Ligue 2, les hommes de Frédéric Antonetti ont souvent été maladroits et ont souffert pour disposer de Béziers (3-1). Nguette, Diallo et Rivière ont néanmoins offert un succès important.

Sport 2 min.

Diallo et Rivière délivrent le FC Metz à Béziers

Par Hervé Kuc

Le match et sa note. Une pelouse très fragile, un stade trop déserté et un premier quart d’heure trop insipide. Béziers-Metz a mis du temps à démarrer et seul le centre de Delaine (17e) a obligé le gardien biterrois à s’envoler puis le coup franc de Boulaya (22e) a permis au même Novaes de détourner le ballon en corner.



Trop léger là aussi pour égayer le début de soirée d’un FC Metz pourtant solide leader de la Ligue 2. Peu dangereux, l’AS Béziers aurait pu surprendre Oukidja car la frappe de Kanté (40e) a été mal maitrisée par le gardien grenat, perturbé par une pelouse pas encore enracinée. Les Mosellans ont toutefois eu la balle pour regagner les vestiaires avec un petit plus en poche mais la tête de Niane (41e), sur un caviar de Cohade, n’a pas trouvé les filets.



Ensuite, la partie a pris un peu plus de poids et Nguette a soulagé les siens (1-0, 67e) avant que le Biterrois Aabid n’annule l’avantage mosellan (1-1, 74e). Chahutée, la formation messine va pourtant profiter de son buteur maison, Habib Diallo (9 buts désormais) pour prendre les devants (2-1, 81e) puis de Rivière (3-1, 83e) pour sceller le sort d’une rencontre compliquée.



Un sept sur sept et une montre en or (21 points en 7 parties) mais des réserves sur un jeu poussif et des maladresses rarement observées cette saison. Un 11/20 car le succès est toutefois en bout de piste.

Les satisfactions du match. Opa Nguette. Il a été l’élément le plus dangereux, par ses courses et ses accélérations. Il a justement été récompensé de ses efforts en trouvant l’ouverture en pleine surface biterroise (67e). Les entrées en jeu de Diallo et Rivière ont été salvatrices, renversant une tendance négative à un quart d’heure de la fin de la rencontre. Le «coaching» gagnant, une nouvelle fois, de Frédéric Antonetti est également à mettre en avant tant le technicien grenat sent à merveille les forces et faiblesses de sa formation.

Rude soirée pour Niane, Boulaya, Fofana et Angban. Il est doué, rapide et plein d’avenir. Mais, à Béziers, Niane a souffert comme jamais. Mal placé, mal inspiré, Ibrahima Niane a manqué la plus belle opportunité de sa formation (41e) d’une tête très mal ajustée sur une excellente inspiration de Cohade. Diallo est logiquement venu le relayer (59e) et il a inscrit une nouvelle réalisation. Boulaya, Fofana et Angban ont également évolué en dessous de leur niveau de jeu habituel.

Béziers - Metz 1-3

Stade de la Méditerranée, temps nuageux, pelouse très délicate, arbitrage de M. Lesage, environ 3.000 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Evolution du score: 0-1 Nguette (67e), 1-1 Aabid (74e), 1-2 Diallo (81e), 1-3 Rivière (83e)

Cartons jaunes: Kanté (32e) à Béziers; Angban (39e) et Boulaya (47e) à Metz.

BEZIERS: Novaes (cap.); Tailan, Atassi, Sidibé, Savane; Gbegnon, Beusnard (83e Sissoko), Mostefa (81e Elissalt), Aabid, Kanté (72e Rabillard); Ramalingom.



Joueurs non entrés en jeu: Viot; Rherras, Diakota, Nouri.

METZ: Oukidja; Rivierez, Sunzu, Boye, Delaine; Fofana, Cohade (cap.), Angban, Nguette (87e Traoré), Boulaya (62e Rivière); Niane (59e Diallo).

Joueurs non entrés en jeu: Delecroix; Jans, Balliu, Gakpa.