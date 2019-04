Le Waldhof Mannheim et Maurice Deville ont gagné 4-0 à Offenbach. Le Luxembourgeois a délivré une passe décisive. Le New York City FC de Maxime Chanot a pris un point à Minnesota et, ce dimanche, Gerson Rodrigues a marqué mais perdu avec Jubilo Iwata.

Deville passeur, Chanot prend un point, Rodrigues marque mais perd

(jot et DH). - Battu par Toronto et mis en échec par l’Impact Montréal dernièrement au Yankee Stadium, le New York City FC de Maxime Chanot a pris un point, dans la nuit de samedi à dimanche, à l'occasion de la sixième journée de MLS. Opposés à Minnesota United, le défenseur international luxembourgeois et ses partenaires ont fait match nul 3-3 malgré une énorme bourde de leur gardien Johnson.

Chanot a joué une mi-temps au côté de Rocha puis la seconde avec Mitrita. Le New York City FC occupe la dixième place du classement avec cinq points.



📽️ Highlights from the match in Minnesota 👇 #NYCFC pic.twitter.com/on9So0mv0r — New York City FC (@NYCFC) 14 avril 2019

Jubilo Iwata s'incline malgré Rodrigues

Ce dimanche matin, la septième journée de J1League était à l'ordre du jour et Jubilo Iwata recevait Shimizu S-Pulse. Sur le banc des remplaçants au début de la rencontre, Gerson Rodrigues est entré à la 53e minute alors que son équipe était menée 0-1. Elle devait même encaisser un deuxième but cinq minutes plus tard. L'ailier international a ramené la marque à 1-2 à la 71e minute, mais son équipe n'a pu accrocher un quatrième match nul.

Jubilo Iwata est quinzième du classement.

Gerson Rodrigues a trouvé le chemin des filet à la 71e minute.

Le Waldhof Mannheim, avec Maurice Deville en titulaire, a distancé Offenbach 4-0 en Ligue régionale Sud-Ouest. Deville, qui a disputé l'intégralité de la rencontre, a été à l'origine du deuxième but. Mannheim n'a besoin que d'un seul point pour fêter la montée.

Maurice Deville passeur décisif sur le deuxième but de son équipe. Photo: Pierre Matgé

Aldin Skenderovic et Elversberg ont gagné 4-3 contre Sarrebruck. Après une mi-temps, les spectateurs avaient déjà vu les sept buts. Skenderovic a joué toute la rencontre.

Florian Bohnert et Pirmasens ont dominé Balingen sur le score de 2-1. Bohnert est sorti après 87 minutes de jeu.

Virton s'impose



En Suède, Lars Gerson et Norrköping ont pris un point lors de leur déplacement à Kalmar (2-2). Gerson, qui a disputé l'intégralité de la rencontre, a été averti.

En Belgique (Division 1 Amateurs), Virton a battu Châtelet 1-0. Anthony Moris était aligné dans le but, Lucas Prudhomme est entré en jeu à la 67e minute. Virton a inscrit le but décisif à la 79e. Aurélien Joachim est toujours blessé.

L'Excelsior est troisième du classement avec 51 points.