Deville marque encore, Virton battu à Dender

Christophe NADIN Sorti par précaution la semaine dernière en début de match, Maurice Deville était déjà de retour aux affaires avec son club de Mannheim vainqueur à Balingen (1-3) avec un but de l'international. Virton a perdu son match à Dender (1-2) dans les arrêts de jeu.

Mannheim a inversé la tendance à Balingen lors de la 27e journée de Ligue régionale sud-ouest. Mené 0-1, le Waldhof a fini par s’imposer 3-1 avec un dernier but du plat du pied de Maurice Deville alors que le but était vide. L’international a joué tout le match. Mannheim reste solide leader avec 66 points, soit douze de plus que son dauphin Hombourg tenu en échec par la deuxième équipe de Fribourg (0-0).

Aldin Skenderovic a lui gratté une dizaine de minutes en fin de match avec Elversberg large vainqueur du FSV Francfort 5-0. Le très joli second tour d’Elversberg lui permet de pointer à la sixième place avec 45 points.

Pirmasens et Florian Bohnert ont eux accroché un point à domicile face au TSG Steinbach (0-0). Titulaire, l’international a cédé sa place à dix minutes de la fin. Le promu est douzième avec 28 unités.

Tim Kips a défendu les buts des Juniors de Magdebourg battus 1-2 par Carl Zeiss Iéna lors de la 21e journée en ligue nord - nord-est. Magdebourg est neuvième avec 27 points.



Vahid Selimovic, fraîchement appelé en sélection par Luc Holtz mais obligé de déclarer forfait en raison d’une blessure, a pris place sur le banc de l’Apollon Limassol défait 1-2 à l’AEK Larnaca lors de la quatrième journée du tour final. L’Apollon reste deuxième à deux points du leader, l’APOEL.

La réserve des Grasshoppers, avec Dirk Carlson, titulaire et présent tout le match dans l’axe d’une défense à trois et Jan Ostrowski, sur le banc, s’est inclinée 0-1 à domicile contre Delémont lors de la 19e journée de Pemière Ligue (groupe 2). Les Sauterelles sont quatrièmes avec 31 points et sont dépassées par leur adversaire du jour (33 unités).

En Belgique, Virton a ouvert la marque mais a fini par s'incliner à Dender lors de la 27e journée de Division 1 Amateurs. Déjà battus à l'aller, les Gaumais ne prennent donc aucun point face à cet adversaire. Seul Luxembourgeois présent sur le terrain, Anthony Moris a joué tout le match dans les cages virtonnaises.