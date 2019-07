Le Waldhof Mannheim a pris un point à Chemnitz pour l'ouverture de la troisième Ligue allemande et Maurice Deville a soigné son entrée en matière. Absent contre Urawa, Gerson Rodrigues fait beaucoup parler de lui au Japon. Va-t-il rester?

Deville marque d'entrée, Rodrigues suscite les convoitises

Maurice Deville n'a pas manqué ses retrouvailles avec la troisième ligue allemande. L'attaquant du Waldhof Mannheim a ramené un point de son déplacement à Chemnitz pour l'ouverture de la saison ce dimanche. Aligné sur l'aile droite, l'international a inscrit le premier but du match à la 22e minute. Le promu a été rejoint dix minutes après le repos. Maurice Deville a joué toute la rencontre et visera un premier succès samedi prochain à domicile contre Meppen.

Sous les yeux de Flavio Becca, Kaiserslautern a dû se contenter d'un match nul (1-1) face à Unteraching. Jeff Saibene et son club d'Ingolstadt entreront en scène ce soir à Iéna.

Gerson Rodrigues fait lui l'objet de toutes les spéculations ces dernières semaines. A tel point que son absence samedi lors de la réception des Urawa Red Diamonds lors de la 20e journée de J-League prête le flanc aux interprétations. L'ailier international aurait séduit le Dynamo Kiev, mais pas seulement. Le Spartak Moscou et le Vissel Kobe semblent intéressés par le profil du Luxembourgeois. Son club actuel pourrait aussi s'aligner pour lui proposer un nouveau contrat. En attendant, Jubilo Iwata s'est incliné 1-3 et recule d'un rang au classement pour occuper la 17e place synonyme de relégation.

La situation comptable du FC Oufa d'Olivier Thill n'est guère plus reluisante, mais deux journées se sont seulement écoulées en Russie. Il n'y a pas encore le feu au lac, mais le club de Bachkirie serait bien inspiré de ne pas gaspiller comme samedi lors de la venue de Krasnodar. Oufa a mené deux buts à rien avant d'être remonté puis dépassé en fin de match par le troisième du dernier championnat (2-3). Olivier Thill, passeur sur le deuxième but local, est sorti à six minutes du terme. Oufa n'a pas encore ouvert son compteur points et s'est incliné deux fois sur le même score. Séance de rattrapage obligatoire samedi prochain contre le FK Krylya Sovetov Samara encore à domicile.

Maxime Chanot et Christopher Martins étaient suspendus ce week-end. Le New York City FC a retrouvé le chemin du succès après deux revers en MLS. L'équipe de Domènec Torrent l'a emporté deux buts à un à Denver face aux Colorado Rapids et pointe à la quatrième place de la Conférence Est avec 32 points. Les Young Boys de Berne, nouvelle équipe de Christopher Martins, ont été tenus en échec (1-1) par le Servette Genève à l'occasion de l'ouverture du championnat suisse. Le champion en titre laisse ainsi la pole à Lugano large vainqueur du FC Zurich. Christopher Martins pourrait faire ses débuts officiels dimanche prochain à Neuchâtel face à Xamax.

L'IFK Norrköping de Lars Gerson a surfé sur sa qualification européenne pour garder un oeil sur le podium de l'Allsvenskan. L'IFK l'a emporté 3-0 contre Östersunds et pointe à la sixième place du classement avec 27 points, soit trois unités de moins que Hacken, troisième. Lars Gerson est sorti après 78 minutes. Le club suédois enchaînera avec l'Europa Ligue. Il affrontera jeudi à 20h les Lettons de Liepaja.