Maurice Deville et le Waldhof Mannheim ont battu Sarrebruck dans le match au sommet du jour. Enes Mahmutovic et Middlesbrough ont pris un point à Reading. L'Excelsior Virton a une nouvelle fois lâché du lest à domicile.

Deville et Mannheim s'adjugent le choc, Virton tenu en échec

Maurice Deville et le Waldhof Mannheim ont battu Sarrebruck dans le match au sommet du jour. Enes Mahmutovic et Middlesbrough ont pris un point à Reading. L'Excelsior Virton a une nouvelle fois lâché du lest à domicile.

(tof). Le Waldhof Mannheim vient probablement de mettre le couvercle sur la marmite. Le club de Maurice Deville, titulaire et présent sur la pelouse pendant tout le match, a distancé son dauphin Sarrebruck (3-2) dans le choc de la 23e journée de Ligue régionale sud-ouest.

Devant près de 15.000 personnes, Mannheim n'a pas eu le temps de douter après l'ouverture du score des visiteurs par Jacob (25e). G. Korte a ramené le Waldhof à hauteur de son adversaire du jour avant que R. Korte ne plante un doublé en trois minutes (52e et 55e) pour mettre au tapis une équipe sarroise qui a édulcoré les chiffres en fin de rencontre.

Ce succès permet à Maurice Deville et son club de compter huit points d'avance sur son adversaire du jour et d'enfin entrevoir la montée en troisième Ligue.

En Angleterre, Enes Mahmutovic et les U23 de Middlesbrough ont tenu le bon bout jusque dans les arrêts de jeu à Reading pour le compte de la 19e journée de Premier League 2, mais les locaux ont sauvé le point (2-2) dans les arrêts de jeu. Boro est huitième dans le Groupe 2 avec 21 points pour 34 à son adversaire du jour. L'international a joué toute la rencontre en charnière centrale.

La réserve de Grasshopper a aussi bien négocié la seizième journée en première Ligue suisse (groupe 2). Avec Dirk Carlson dans le onze de base et présent tout le match, les Sauterelles ont distancé Zug 94 4-2 à l'extérieur. Jan Ostrowski a disputé les 25 dernières minutes de cette rencontre qui permet aux Zurichois de pointer à la troisième place à trois points du leader Solothurn.





En soirée, nouvelle déconvenue pour l'Excelsior Virton tenu en échec par Dessel Sport (0-0) lors de la 24e journée de Division 1 Amateurs belge. Les Gaumais, avec Anthony Moris et Lucas Prudhomme au coup d'envoi, ont manqué d'arguments pour prendre les trois points à domicile.





Aurélien Joachim, entré pour le dernier quart d'heure, n'est pas parvenu à inverser la tendance. Toutes voiles dehors, Virton s'est exposé à l'un ou l'autre contre. Le dernier de Dessel aurait pu faire mouche. Sans succès.