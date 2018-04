Deville buteur, Mannheim vers les play-offs

Laurent Jans avec Waasland-Beveren, Jeff Saibene avec Thoune, ont décroché trois points importants dans la course au maintien. Quant à Aurélien Joachim et le Lierse, ils restent en tête de la Proximus League. Dimanche le FC Saint-Gall de Mario Mutsch a perdu à domicile contre Vaduz et Metz s'est incliné à Marseille (0-1).