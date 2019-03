Vainqueur 3-2 de Steinbach, lundi soir, Mannheim a conforté son avance au classement de la Regionalliga Südwest. Maurice Deville en a profité pour inscrire son sixième but de la saison. Lors du match nul de Virton à Seraing, Aurélien Joachim a pris un vilain coup et souffre d'une cheville.

Deville buteur, Joachim touché

(ER et DH). - La 25e journée de Regionalliga Südwest s'est terminée lundi soir avec une nouvelle victoire du Waldhof de Maurice Deville. Mannheim recevait Steinbach et a disposé de son hôte sur le score de 3-1. Les locaux ont rapidement trouvé l'ouverture sur une frappe de loin de Sommer (11e) et n'a pas relâché son étreinte. Dans la minute suivante, c'est l'attaquant luxembourgeois, non repris par Luc Holtz, qui trompait le portier visiteur de près. Si Steinbach a réduit l'écart à la 22e minute, les Bleu et Noir ont repris de suite un avantage décisif par Hofrath. Réduit à dix (68e), Mannheim encaissait un deuxième but en toute fin de match mais s'imposait au plus grand bonheur des 5302 spectateurs. Après cette 20e victoire en 25 matches, la formation de Deville conforte sa place de leader et compte dix points d'avance Hombourg et 11 sur Sarrebruck.

Toujours dans la même division, mais à l'occasion d'un match très important dans l'optique de la lutte contre la relégation, dimanche, Leandro Barreiro a prêté main-forte à la deuxième équipe de Mayence (16e) qui a évolué sur la pelouse du VfB Stuttgart II (15e). Après un match nul 1-1, les deux formations campent sur leurs positions.

Aldin Skenderovic, de son côté, a suivi depuis le banc des remplaçants la rencontre entre Elversberg et Hoffenheim II (1-0). Elversberg pointe à la septième place du classement.

Virton prend un point

Comme au match aller (0-0), Seraing et Virton se sont quittés sur un match nul (1-1) samedi soir. Un résultat qui ne fait pas les affaires des Gaumais qui restent sur trois matches nuls consécutifs. Anthony Moris a eu la chance de son côté au contraire d'Aurélien Joachim. L'attaquant a dû céder sa place à la mi-temps suite à une blessure à une cheville qui pourrait l'handicaper dans sa préparation pour les prochaines rencontres face à la Lituanie et à l'Ukraine avec l'équipe nationale. Il souffrirait d'une forte contusion et non d'une fracture mais il faut attendre un ou deux jours pour réaliser un diagnostic plus précis.



Moris, lui, a été plus en réussite. Le gardien a été sauvé à trois reprises par ses montants (6e, 63e et 90e) et s'est montré décisif à plusieurs reprises, notamment en fin de match. Lucas Preudhomme a disputé toute la rencontre. L'Excelsior, qui ne compte qu'une seule victoire en six rencontres, glisse à la quatrième place et devra hausser son niveau de jeu pour accrocher le tour final.

Dans la soirée de dimanche, le New York City FC de Maxime Chanot recevait Los Angeles FC. Les New-Yorkais ont mené par deux fois mais se sont fait reprendre suite à deux buts du Mexicain Vela, l'ancien Gunner. Après cette troisième journée de MLS, New York City FC est sixième de la conférence Est.

Un parfum de crise flotte au-dessus de Jubilo Iwata qui a encore déçu ses supporters à l'occasion de la quatrième journée de J-League. En déplacement à Sagan Tosu, le club de Fernando Torres, Iwata a concédé sa deuxième défaite de la saison. Ce n'est pas l’ex-joueur de l’Atlético Madrid mais son compatriote Cuenca qui a marqué l’unique but de la rencontre, dans le temps additionnel, alors que son équipe était réduite à dix depuis la 62e minute. Convoqué en équipe nationale, Gerson Rodrigues n'était pas dans le groupe retenu par l'entraîneur Hiroshi Nanami. Avec seulement deux points au compteur, Iwata occupe désormais la 16e place synonyme de barrage avant de rencontrer Kashima, cinquième du classement, le 30 mars.

Si Iwata n'est pas au mieux, que dire du FC Oufa d'Olivier Thill qui vient d'enregistrer ce dimanche sa dixième défaite de la saison, la troisième en trois sorties depuis la reprise du championnat. Positionné au cœur du jeu pendant toute la rencontre, l'ancien Niederkornois n'a pu empêcher Akhmat Grozny, club de milieu de tableau, de venir prendre les trois points (0-1). Le prochain déplacement, le 31 mars, s'annonce périlleux puisque le club de Bachkirie, avant-dernier avec 16 points, s'en ira défier un candidat au titre, le CSKA Moscou.

La deuxième équipe du Grasshopper Zurich donnait la réplique à Langenthal, un mal classé, lors de la 17e journée de Première Ligue. Un score nul et vierge est venu sanctionner une rencontre au cours de laquelle Dirk Carlson a évolué en charnière centrale alors que Jan Ostrowski est resté sur le banc. A l'issue de cette étape du championnat, le Grasshop est troisième du classement.