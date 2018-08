Deville a de nouveau participé au festival offensif de Mannheim samedi lors de la victoire trois buts à un face à la deuxième équipe de Fribourg. En Suède, Gerson et l'IFK Norrköping ont pris les trois points à Elfsborg (1-0). Philipps n'était pas dans le cadre du Legia.

Sport 2 min.

Deville buteur, Gerson vainqueur, Philipps pas repris

Deville a de nouveau participé au festival offensif de Mannheim samedi lors de la victoire trois buts à un face à la deuxième équipe de Fribourg. En Suède, Gerson et l'IFK Norrköping ont pris les trois points à Elfsborg (1-0). Philipps n'était pas dans le cadre du Legia.

(tof et DH). - Dans le cadre de la cinquième journée de Ligue régionale sud-ouest, Maurice Deville a inscrit le troisième et dernier but du Waldhof à cinq minutes de la fin. Mannheim a fait la différence après la pause en menant 2-0 pour s'imposer finalement 3-1. Au classement, le Waldhof prend la tête (12 points) au côté de Hombourg en attendant que Ulm et Haiger se mettent à jour.

A l'occasion de la 18e journée d'Allsvenskan, Lars Gerson et l'IFK Norrköping se déplaçaient ce dimanche à Elfsborg, une formation qui se traîne en bas de classement. Les visiteurs n'ont eu besoin que d'un but du Finlandais Skrabb, au retour des vestiaires pour s'imposer. C'est dans une défense à trois, sur le côté gauche, que le grand international a été titularisé. Il a écopé d'un carton jaune à la 64e minute de jeu. Norrköping est troisième du classement avec 35 points.



Si tout sourit à Gerson actuellement, il n'en est pas de même pour Chris Philipps. L'ancien Messin n'était pas dans le cadre des joueurs convoqués par Ricardo Sa Pinto. Après son élimination de l'Europa League par Dudelange jeudi, le Legia s'est repris en engrangeant sa première victoire de la saison dans son stade. Les Légionnaires ont disposé de Zaglebie Sosnowiec sur le score de 2-1 et occupent la troisième place du classement de l'Ekstraklasa après cinq matches (10 points).Avant cette rencontre de championnat, le technicien portugais avait indiqué en conférence de presse que son cadre était trop important et qu'il désirait le restreindre à 25 éléments.



A l'occasion du premier tour de la Coupe d'Allemagne, l'Arminia Bielefeld de Jeff Saibene n'a pas fait de détails (5-0) face au FC Lok Stendal, club d'Oberliga Nord. Après avoir ouvert le score à la 11e minute, l'Arminia a dû attendre l'heure de jeu pour inscrire quatre buts entre la 61e et la 69e minute.

Pas d'exploit malgré une belle résistance pour Elversberg au premier tour de la Coupe d'Allemagne face au VfL Wolfsbourg. Le club d'Aldin Skenderovic, resté sur le banc de touche, s'est incliné un but à rien.

Florian Bohnert et le FK Pirmasens n'ont pas joué leur match face à Hessen Dreiech. L'équipe visiteuse a demandé le report de la rencontre en raison d'un accident de la route dans lequel était impliqué son gardien. Le match sera rejoué mardi à 19h30.

En Belgique, l'Excelsior Virton s'est qualifié pour le cinquième tour de la Coupe de Belgique en distançant Meux (5-3), un adversaire qui va évoluer dans la division en dessous de celle de Virton cette saison. Anthony Moris et Dwayn Holter étaient titulaires et Lucas Prudhomme a joué les dix dernières minutes en relayant Holter. Loris Tinelli, blessé à un genou, passera une IRM ce lundi pour déterminer la gravité de sa blessure.

Au cinquième tour, Virton affrontera le week-end prochain Audenaerde ou Westhoek.

En Major League Soccer, Maxime Chanot et New York City se sont inclinés 0-2 sur la pelouse de Philadelphia Union. L'international luxembourgeois a disputé toute la rencontre en charnière centrale.