Après Vincent Thill décisif avec le FC Pau vendredi, c'est Maurice Deville qui s'est montré à son avantage avec Mannheim ce samedi. Dirk Carlson n'a pas fini la rencontre avec le Grashopper Zurich.

Sport 2 min.

Deville buteur, Carlson voit rouge

Didier HIEGEL Après Vincent Thill décisif avec le FC Pau vendredi, c'est Maurice Deville qui s'est montré à son avantage avec Mannheim ce samedi. Dirk Carlson n'a pas fini la rencontre avec le Grashopper Zurich.

A l'occasion de la 10e journée de deuxième Bundesliga, l'Arminia Bielefeld de Jeff Saibene recevait Greuther Fürth. Après une première période bien menée, la formation de l'entraîneur luxembourgeois a regagné les vestiaires nantie d'une avance de deux buts (Edmundsson 31e et Salger 35e). Renversement complet de scénario en seconde période, les visiteurs ont d'abord refait leur retard grâce à Reese (51e) et Mohr (54e) avant que ce dernier ne s'offre un doublé et donne les trois points à sa formation.

Après son quatrième revers de la saison, le troisième en championnat d'affilée, l'Arminia occupe la 12e place du classement alors que son adversaire du week-end est provisoirement deuxième derrière le FC Cologne. Samedi prochain (13h), Saibene et ses hommes seront à Aue, club qui les précèdent d'un seul point.

Le FC Oufa a eu le monopole du ballon face au Rubin Kazan ce samedi après-midi, mais Olivier Thill et les siens n'ont pu trouver l'ouverture et se sont contentés de prendre un point (0-0) contre le septième du classement. L'ex-Niederkorn a disputé toute la rencontre et a récolté un carton jaune à la 68e minute. Oufa est avant-dernier avec dix points, comme quatre autres formations dont le Dynamo Moscou. Le prochain adversaire sera Ekaterinburg, samedi prochain.



Après un bon début de saison, Virton a fait du surplace et devait impérativement se relancer en recevant le RFC Seraing (8e journée). Avec Aurélien Joachim et Anthony Moris titulaires au coup d'envoi, l'Exclesior n'est pas parvenu à ses fins. Ce résultat ne fait pas les affaires des deux formations qui quittent le top 5 au classement. Dwayn Holter était sur le banc.

Eric Veiga a fait le déplacement en tant que 19e homme avec l'équipe première de l'Eintracht Brunswick à Munich 1860 (0-2), lors de la 12e journée de troisième Bundesliga.



Maurice Deville, qui a disputé un quart d'heure avec l'équipe nationale, s'est montré décisif avec sa formation allemande lors de la 14e journée de Regionalliga Südwest. Dans un Carl-Benz-Stadion de Mannheim garni de 5000 spectateurs, le Waldhof a disposé du FC Hombourg sur le score de 5-1. L'international luxembourgeois a marqué le troisième but de son équipe à la 37e minute. C'est son quatrième but de la saison.



Mannheim conserve la tête du classement et se déplacera samedi à Elversberg (coup d'envoi à 14h) qui s'est incliné 0-3 face au TSV Steinbach, le deuxième du classement. Aldin Skenderovic n'était encore pas de la partie.



Enes Mahmutovic, remplaçant, n'a pas participé à la 14e journée de League Two avec Yeovil Town qui a fait match nul 0-0 face à Tranmere Rovers. Yeovil Townest 14e du classement.

La deuxième équipe du Grasshopper Zurich se déplaçait dans le fief des Black Stars, à l'occasion de la 11e journée du Groupe 2 de la première ligue suisse. Si les visiteurs ont pris un point (3-3), Dirk Carlson, positionnée en charnière centrale avec Jan Ostrowski, a reçu un carton rouge à la 54e minute pour avoir fauté alors qu'il était le dernier homme.