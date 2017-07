Battu 0-1 par l'Inter Bakou au match aller du deuxième tour de l'Europa League, le Fola possède les atouts pour inverser la tendance face au club azéri, à condition de se montrer vigilant jusque dans les dernières minutes... voire plus si affinités.

Par Thibaut Goetz



Il y avait des regrets, côté eschois, après la défaite du match aller à Bakou, mais des regrets vite balayés par la certitude d'avoir réalisé une prestation aboutie (59% de possession de balle, et des occasions très nettes). Même si l'ingrédient principal manquait à la recette: ce fameux but à l'extérieur qui aurait pu tout changer au moment d'aborder le match retour.



C'est donc avec un débours d'un but que le Fola va aborder ce second round, et sans Ryan Klapp touché à un genou et qui avait dû laisser sa place à Stefano Bensi sur le pré azéri à l'aller. Pour le suppléer, les solutions ne manquent pas pour Jeff Strasser et son staff (Bensi, Corral).

Face à un Inter Bakou qui ne devrait pas pour cette occasion modifier son système de jeu avec cinq défenseurs, la clé du match se situera sans doute sur les ailes pour contourner un bloc défensif azéri solide, et qui devrait se montrer très rigoureux pour défendre son avantage avec acharnement.



Tom Laterza, le latéral droit du Fola, pense que «c'est l'équipe qui jouera le plus au football qui franchira ce tour, celle qui en voudra le plus. Et si le Fola se donne à plus de 100%m il peut le faire».



Attention à donc bien régler le curseur entre la nécessaire volonté d'aller de l'avant sans trop s'exposer aux contres dont raffole l'Inter Bakou.

«Tout le monde est concerné à l'entraînement»

«C'est une équipe qui joue beaucoup les contres oui, mais nous nous savons produire du football», insiste Tom Laterza. Avant de pointer du doigt une des qualités que possède l'Inter Bakou et qui faisait défaut aux adversaires moldaves des Eschois au tour précédent: l'efficacité.

«C'est un autre football, ils sont costauds derrière et efficaces devant, mais je pense que c'est possible pour nous de passer.» Au club depuis cinq ans, Tom Laterza insiste sur la bonne préparation que lui et ses coéquipiers ont réalisée pour être en forme en ce début de saison: «On est encore plus en forme que contre Milsami Orhei (l'adversaire du Fola au premier tour, ndlr), on joue chez nous avec la routine qui va avec. Je pense qu'après avoir joué déjà trois matches européens, on se sent très bien et on devrait être encore mieux dans ce quatrième match.»

Le Fola monte donc en puissance match après match, et ce qui peut arriver désormais n'est que du bonus: «Tout le monde est bien à l'entraînement, nous sommes prêts», annonce Tom Laterza.



Le Fola réussira-t-il ce jeudi (19h30) un exploit inédit dans son histoire en se qualifiant pour un troisième tour de Coupe d'Europe? L'envie d'y croire est présente afin que le rêve européen se perpétue pour les troisièmes de la dernière saison de BGL Ligue.

Le cadre du Fola

Cabral, Clement, Hym; Bechtold, Bensi, Bernard, Sacras, Chrappan, Cvetkovic, Corral, Dallevedove, Hadji, Rocha, Kirch, Klein, Koçur, Ramcilovic, Laterza, Lopes, Martin-Suarez, Mersch, Muharemovic, Pierrard, Saiti, Santos.

CS Fola Esch - Inter Bakou, à 19h30 au stade Emile Mayrisch; arbitrage de M. Rumsas (LTU) assisté de MM. Radius et Gerasimov (LTU).