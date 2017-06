(JFC). - Au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions 2017-2018, le F91 Dudelange affrontera le champion de Chypre, APOEL Nicosie. Un sacré morceau que cette formation désormais habituée à disputer les poules de la C1, et qui a éliminé... l'Athletic Bilbao la saison dernière en Europa League!

Seize jours après l'apothéose de la levée 2016-2017 et le triomphe du Real Madrid, avait lieu ce lundi 19 juin à midi au siège de l'UEFA à Nyon le tirage au sort des premier et deuxième tours préliminaires de la Ligue des champions 2017-2018.

Concerné par ce tirage: le F91 Dudelange, champion du Luxembourg en titre, était directement versé au deuxième tour où son statut de... non-tête de série devait lui réserver un adversaire plutôt... costaud!

L'APOEL, un habitué des poules en Coupe d'Europe



Et ce sera l'APOEL Nicosie, 26 fois champion de Chypre, et 21 fois vainqueur de la Coupe nationale, et qui a pris part aux poules de la Ligue des champions régulièrement ces dernières années, en 2009-2010, 2011-2012 et 2014-2015, ainsi que de l'Europa League (2015-2016 et 2016-2017).

Le champion de Chypre s'était fait sortir en huitième de finale de l'Europa League l'année dernière, des oeuvres du Sporting d'Anderlecht, après avoir sorti en 16es de finale... l'Athletic Bilbao (2-3 et 2-0). Excusez du peu!



Les Jaune et Bleu de l'APOEL ont été sacrés cette saison avec quatre points de mieux que l'AEK Larnaca, et une redoutable paire d'attaquants formée du Chypriote Pieros Soteriou (24 ans) et du vétéran belge, ex-Diable Rouge (9 sélections), Igor De Camargo (34 ans). A suivre également, le gardien de but belge, Urko Pardo (34 ans), les défenseurs espagnols Roberto Lago (31 ans) et Inaki Astiz (33 ans), ainsi que le Bulgare Jivko Milanov (32 ans, 30 sélections), ainsi que les milieux de terrain Georgios Efrem (27 ans, Chypre), Vinicius (31 ans, Brésil), Facundo Bertoglio (26 ans, Argentine), ainsi que Nuno Morais (33 ans, Portugal, un ancien de Chelsea).

L'entraîneur est le Néerlandais Mario Been (53 ans), ex-international batave (1 sélection), naguère coach du NEC Nimègue, du Feyenoord Rotterdam et du RC Genk, en Belgique et en poste à l'APOEL depuis mai 2017.



La saison dernière, les Dudelangeois n'avaient pas pu franchir ce cap du deuxième tour préliminaire, victimes du club azéri de Qarabag FK.



Le match aller au GSP Stadium de Nicosie (23.400 places) aura lieu le mardi 11 ou mercredi 12 juillet, et le retour une semaine plus tard au Jos Nosbaum.