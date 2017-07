Le Progrès a quitté la scène européenne après avoir contrarié l'AEL Limassol pendant 70 minutes. La frappe de Fidelis a ouvert la voie aux Chypriotes avant une fin de match complètement folle qui a vu Niederkorn revenir au score.

à Larnaca, Christophe Nadin

Le match

Les gens vont à la plage, le Progrès à la guerre. Le terme n'est pas trop fort pour qualifier cette opération «commando» en terres chypriotes. Vainqueur un but à rien à Oberkorn jeudi dernier, Limassol a hâte d'être au troisième tour et le fait comprendre rapidement aux visiteurs.

L'AEL a emprunté le stade de l'Anorthosis Famagouste à Larnaca pour prolonger son aventure européenne et ses bouillants supporters ont répondu à l'attente. Ils vont vibrer pendant un quart d'heure au rythme du pressing local.



Mesca, sur son flanc droit, fait vivre un début de match cauchemardesque à Soares, premier des deux changements opérés par Amodio par rapport au match aller. Avec Lafon, c'est Olivier Thill qui s'est assis sur le banc au profit de Vogel installé en sentinelle. La mission est là aussi périlleuse dans une zone tampon où le Progrès ne parvient pas à mettre le pied sur le ballon.



Tout l'engagement de Mike Schneider, le Progrès quitte la scène européenne avec les honneurs.

Photo: Sakis Savvides

Des vagues refoulées

Plus que des occasions franches, ce sont des vagues qui déferlent devant Schinker. Onze corners plus tard, le gardien luxembourgeois est parvenu à garder ses filets inviolés. Mieux même, au fil de la rencontre, il a vu le mur jaune reculer.

Schneider était venu prêter main forte à Soares sur la gauche. A la vue de son forcing improductif, l'AEL a temporisé et le Progrès s'est fendu de quelques sorties intéressantes. Une frappe de Watzka en pleine foulée des 25 mètres a alerté Vozinha (32e) puis un centre tendu de Matias a obligé le gardien à sortir les poings devant Karapétian.



Le mot de la fin du premier acte est revenu à Rezende. Schinker a bien lu la frappe et la sort en corner.

Eclairé par cette fin de première période encourageante, le Progrès est allé titiller la défense de Limassol pendant une dizaine de minutes sans trouver la faille. Une frappe de Karapetian trop molle puis un centre de Françoise pour l'attaquant arménien n'ont pas fait plier l'AEL.

Karayer exclu, François flambe

Le club chypriote est alors reparti d'une page blanche. Avec un jeu plus posé. Une méthode qui finira par payer à la 70e minute lorsque Fidelis, fraîchement entré, s'avancera jusqu'aux 22 mètres pour décrocher une frappe plein centre que Schinker ne parviendra pas à sortir (1-0, 70e).

Un des tournants de la rencontre. M. Schneider exclut Metin Karayer.

Photo: Photo: Sakis Savvides

La donne ne changeait guère puisque pour se qualifier le Progrès devait marquer à deux reprises. Elle se compliquera singulièrement lorsque Karayer, auteur d'un bon match, sera expulsé sévèrement pour avoir levé trop le pied sur un tacle.

Dans un zone totale de confort, Limassol va connaître une sacrée période de turbulence avec une défense étourdie. Françoise profitait d'une perte de balle pour enrouler une frappe contrée qui relançait le Progrès (1-1, 82e). Sébastien Thill fera passer un frisson dans le dos des supporters locaux en frappant sur le gardien puis Françoise encore lui ne cadrera pas une frappe (87e) qui aurait pu offrir un second exploit à Niederkorn.

C'est Lafrance qui bouclera la boucle en jouant les opportunistes dans les 16 mètres de Schinker. Le Progrès s'en va la tête haute.

La note: 13/20

Débridée dans ses vingt dernières minutes, cette rencontre européenne a connu une courbe sinuosidale. Des temps forts et de bonnes séquences, mais aussi pas mal de déchets. Plus fort sur l'ensemble des deux matches, Limassol a mérité sa qualification.

Le chiffre du match: cinq



Entre la 83e et la 88e minute, le Progrès a connu une période de folie avec le but de l'espoir de Françoise et les deux occasions dans la foulée de S. Thill et encore Françoise qui auraient pu plomber l'ambiance locale. Et tout ça, en infériorité numérique!

Manu Françoise a relancé le suspense en égalisant à la 83e minute.

Photo: Sakis Savvides

AEL Limassol - Progrès 2-1

Stade Antonis Papadopoulos de Larnaca, pelouse inégale, arbitrage de M. Schneider assisté par MM. Pacelli et Zitouni (FRA), 5.500 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Evolution du score: 1-0 Fidelis (70e), 1-1 Françoise (83e), 2-1 Lafrance (89e).

Corners: 14 (11+3) pour l'AEL Limassol; 1 (0+1) pour le Progrès.

Cartons jaunes: Sassi (44e, accrochage avec Matias) et Balde (75e) à l'AEL Limassol; Matias (44e, accrochage avec Sassi) au Progrès.

Carton rouge: Karayer (79e, tacle trop appuyé) au Progrès.

AEL LIMASSOL: Vozinha; Rezende, Lafrance, Mitrea, Avraam; Airosa, Nikolaou (cap.) (52e Fidelis), Marco, Mesca (67e Balde), Sassi, Arruabarrena (79e Ilia).

Joueurs non-alignés: Georgiou, Mavrou, C. Kyriakou, A. Kyriakou.

Entraîneur: Bruno Baltazar.

PROGRES: Schinker; Matias, Ferino, Karayer, Soares (76e Sully); Vogel (69e O. Thill); S. Thill (cap.), Schneider (62e Lafon), Watzka, Françoise; Karapetian.

Joueurs non-alignés: Mahmutovic, Borges, Mastrangelo, Barbaro.

Entraîneur: Paolo Amodio.