Le Progrès n'est pas parvenu à prolonger l'euphorie de la qualification au premier tour. L'AEL Limassol s'est imposé un but à rien ce jeudi à Oberkorn. Plus forts dans tous les domaines, les Chypriotes ont pris une sérieuse option sur la qualification.

Par Christophe Nadin

Le match. Le Progrès est devenu une curiosité en l'espace d'une semaine. La qualification contre les Rangers au premier tour a fait son effet et est arrivée jusqu'à Limassol. L'équipe de Bruno Baltazar n'a pas snobé son déplacement à Oberkorn malgré un début de match à cent à l'heure de Niederkorn.



Une déviation de Karayer à bout portant dès la première minute aurait pu lancer les Jaunes. Le temps de reprendre ses esprits et le club chypriote allait petit à petit poser sa griffe sur une rencontre disputée devant des tribunes bien garnies.

Les visiteurs mettaient à profit une série de corners pour porter le danger devant Schinker. Sans réussite. Le Progrès se retrouvait rapidement dans la position de l'équipe qui contre. Une situation qui n'est pas faite pour lui déplaire comme en témoigne cette remontée de balle rapide de Karapetian sur la gauche et ce ciseau de Sébastien Thill sur un ballon mal relancé par un défenseur chypriote (12e).

Les tombeurs des Gers allaient essuyer une période de gros grains juste après la demi-heure. Coup sur coup Marco et Lafrance eurent le premier but du match à portée de crampons mais un contre puis la transversale ont permis au Progrès de garder le tableau d'affichage vierge.

Arruabarrena jette un froid

Plus appliqué dès la reprise, l'AEL Limassol allait maîtriser le second acte et matérialiser sa suprématie après l'heure de jeu. Lafon commettait une double erreur en balançant un ballon avant de négliger son replacement. Airosa, parti dans son dos et bien servi par Marco, servait Arruabarrena sur un plateau pour l'ouverture du score (1-0, 66e).

Le Progrès accusait le coup et le montant droit venait au secours de Schinker pour empêcher les Chypriotes de doubler la mise sur une nouvelle tentative de ce diable d'Arruabarrena.



Les Jaune et Noir ne baissaient pas les bras et alertaient Vozinha via Françoise, mais les visiteurs n'allaient plus lâcher leur proie pour envisager sereinement une qualification pour le troisième tour.



L'homme du match. En mode guerrier depuis le double affrontement contre les Rangers, Adrien Ferino n'a pas encore tourné le bouton. Implacable sur l'homme, auteur d'anticipations bien senties et plus précis dans ses relances que face aux Ecossais, le défenseur français a livré une nouvelle grosse prestation.



Le fait du match. Il suffit d'une poignée d'excités. Quelques supporters chypriotes sont venus gâcher la fête européenne en défiant le service d'ordre à la demi-heure de jeu. La situation est rentrée dans l'ordre rapidement.

Charly Schinker fait le ménage dans sa surface de réparation. Limassol s'est montré dangereux sur les coups de pied arrêtés.



Progrès Niederkorn - AEL Limassol 0-1



Parc des Sports d'Oberkorn, pelouse en excellent état, arbitrage de M. Irrati assisté par MM. Preti et Valeriani, 1.920 spectateurs. Mi-temps: 0-0.



Le but: 0-1 Arruabarrena (66e).



Corners: 3 (2+1) pour le Progrès; 10 (8+2) pour l'AEL Limassol.



Cartons jaunes: Watzka (23e, accroche Avraam) au Progrès; Dani (44e, accroche Françoise), Rezende (56e, tacle tardif), Mitrea (74e, tacle) et Ilia (90e, balance le ballon en touche) à l'AEL Limassol.



PROGRES: Schinker; Matias, Ferino, Karayer, Lafon (76e Soares); Schneider, O. Thill, Watzka (75e Vogel), S. Thill (cap.); Karapetian, Françoise (86e Sully).

Joueurs non-alignés: Mahmutovic, Mastrangelo, Fiorani et Barbaro.

Entraîneur: Paolo Amodio.

AEL LIMASSOL: Vozinha; Airosa, Lafrance, Mitrea, Avraam; Rezende (69e Fidelis), Nikolaou (cap.), Marco; Sassi, Arruabarrena (88e Ilia), Dani (80e Mesca).

Joueurs non-alignés: Georgiou, Balde, C. Kyriakou, A. Kyriakou.

Entraîneur: Bruno Baltazar.

La réaction de Thomas Gilgemann au micro de Marc Gatti