La deuxième journée en Promotion d’Honneur valait par le derby nordiste Wiltz - Norden 02. Malgré un but rapide inscrit par Mmaee sur penalty (8e), Wiltz a plié puis craqué. Dongala, entre la 62e et 71e, passa par là (2-1). Zéro point sur six pour Canach étrillé 4-1 par Mertert/Wasserbillig. Kaërjéng montre son autorité.

Personne ne voulait perdre le derby. À l'arrivée, il y a un heureux et un malheureux. «Le genre de défaite qui mal», avoue l'entraîneur wiltzois, Dan Huet. «On a très, très bien commencé les débats avec le but de Mmaee.» 1-0. Il restait à poursuivre sur cette dynamique positive, à maintenir le (même) rythme. Ce ne fut pas le cas avec, en prime, le scénario catastrophe: 1-2.

«Je ne sais pas pourquoi les garçons furent incapables de poursuivre sur leur lancée», s’interroge le mentor. «Il a manqué les buts car on a eu les occasions.» Du côté de Norden 02, Jean-Jacques Freichel est aux anges. «Une rencontre spéciale car Wiltz est le club numéro 1 au nord. Elle était particulière pour Tom Kopecky qui a joué des années au FCW.»

Mené, le club visiteur n'a pas cédé au découragement. «J'ai changé de tactique en évoluant avec trois attaquants.» Une audace payante. La mentalité fera le reste.

Grady Dongala arme une frappe gagnante. L'attaquant de Norden a fait mal à Wiltz.

Photo: Ben Majerus

Canach, Erpeldange et Grevenmacher à quai

Surpris par Rumelange le week-end dernier, Canach se pose des questions après la déconvenue subie à Mertert/Wasserbillig. Zéro point sur six, voilà qui fait mauvais genre. Mamer était mal parti contre Grevenmacher. En deux minutes (55e et 56e), le FCM renversa la vapeur. Merci Barbosa et Ndour (2-1). Barbosa fixa les chiffres (3-1).



Erpeldange n'a pas existé, ou si peu, face à Mühlenbach. Cardone (2x) et Dragovolcanin (2x) ont assuré le coup. Une réaction s'impose pour les Nordistes.

Rumelange surpris par le Swift, Sandweiler répond présent

Comme Canach, Rumelange a déchanté (1-2), terminant à dix suite à l’exclusion de Donval. La faute à une formation du Swift capable de bonnes choses. La remarque vaut pour Sandweiler. Mais l’accouchement fut difficile. Barbosa délivra les siens (1-0) en fin de match (82e). Quant à Käerjéng, il a surclassé (4-0) Etzella. On entendra encore parler des buteurs du jour, Hess, Camerling, Poinsignon et Cassan.

Les résultats

Käerjéng - Etzella 4-0

Mamer - Grevenmacher 3-1

Wiltz - Norden 1-2

Rumelange - Swift 1-2

Mertert/Wasserbillig - Canach 4-1

Erpeldange - Muhlenbach 0-4

Sandweiler - Union Kayl-Tétange 1-0

Troisième journée

Dimanche à 16h

Etzella - Mamer

Grevenmacher - Sandweiler

Norden - Rumelange