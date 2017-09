Le FC Lorentzweiler a établi un record de rapidité en ce début de saison: après seulement vingt minutes de jeu lors de cette deuxième journée de Division 1, les Oranges avaient déjà infligé... quatre buts au FC Bastendorf!

Par Daniel Pechon



Pour ceux qui en doutaient cette saison, Lorentzweiler est toujours une équipe spectaculaire et reste une machine à marquer. Face à Bastendorf, le FCL a eu besoin d'à peine vingt minutes pour inscrire quatre buts et, bien entendu, plier tout suspense.

Dan Lopes a été le premier à secouer les filets après cinq minutes. A la 11e minute, l'ex-international Michel Kettenmeyer doublait la mise, puis Jérome Bigard inscrivait le troisième à la 18e, servi par Amine Hamouni, qui, deux minutes plus tard, inscrivait lui-même le 4-0. Eder Cardoso ajoutait encore un cinquième but à la 37e minute, avant une mise en mode pause du tableau-marquoir pendant cinquante minutes. A la 87e minute, Amine Hanoumi, avec son second but de l'après-midi, scellait le score final (6-0), le plus lourd des deux premières journées de D1. Et dire que Bastendorf avait tenu en échec (1-1) une solide équipe de Mersch lors de la journée initiale.



L'obus de Kettenmeyer



Cerise sur le gâteau: le but de Michel Kettentmeyer, papa d'un petit Lio deux jours plus tôt. L'ancien Differdangeois a décoché une frappe superbe, pure et violente, des 25 mètres, qui s'est logée dans la lucarne de Taki Bui, le gardien du FC47. «Un but unique, et je crois que Michel n'en remettra pas un second ainsi cette saison», raconte son entraîneur, Christophe Diederich, satisfait de la prestation de son équipe et heureux de ne pas avoir encaissé, alors que Lorentzweiler n'avait aligné que trois "clean sheets" la saison dernière.

«En me montrant trop satisfait à la pause, le risque était d'avoir une équipe qui baissait de tempo. Alors, je les ai félicités, mais en leur fixant un objectif en seconde période: celui de maintenir le zéro derrière.»



Autre particularité de cette rencontre, les six buts ont été inscrits par cinq buteurs différents. «Je préfère avoir plusieurs buteurs qu'un seul. Ainsi, nous ne devons pas nous appuyer sur un seul talent» se réjouit Christophe Diederich.

Du côté de Bastendorf, c'est la déception. Un match sans. «On a commis trop d'erreurs. On n'a même pas obligé l'adversaire à forcer son talent. Notre bloc a été inexistant, et les consignes pas suivies. Nous avons de meilleures individualités que la saison dernière, mais il est important de jouer plus collectif les prochains matches, surtout avant d'affronter le même adversaire en Coupe», glisse Carlos Pereira, l'entraîneur de Bastendorf.

De record en record

29 buts marqués lors de la saison 2013-2014, 48 en 2014-2015, 61 en 2015-2016, et enfin 66 la saison dernière avec le titre de deuxième meilleure attaque malgré une huitième place: le FC Lorentzweiler a l'habitude de battre son record de buts marqués chaque saison et est déjà dans les temps pour un nouveau record.

Deux matches, deux victoires et neuf buts marqués pour le FCL, qui trône en tête de la Division 1, Série 1 à égalité de points avec l'Atert Bissen et Steinfort.

Bis

Anecdote: le 11 octobre 2015, Lorentzweiler avait été flamboyant et battu Bastendorf... 6-0. A cette différence près par rapport à dimanche, que les six buts avaient été marqués en cascade en seconde période (0-0 à la pause).

Des buts encore

A Wincrange, rebelotte pour Tiago da Rocha qui, comme à Merdernach, a inscrit les deux buts de son équipe et de nouveau en première période, face à Lintgen. Après deux journées, l'avant nordiste a inscrit tous les buts de son équipe!

A noter aussi que plus de 350 personnes ont assisté au derby Berbourg - Biwer (3-0).

Enfin, relevons le doublé de Loïc Bertolozzi en l'espace de dix minutes (51e et 60e) pour Schifflange face à Sanem, alors que Samel Bibuljica a inscrit les trois premiers buts de Junglinster face à Aspelt (6-1).

