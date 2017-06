(JFC/ER). - Le champion olympique belge Greg van Avermaet a remporté vendredi la deuxième étape du 77e SkodaTour de Luxembourg, entre Steinfort et Walferdange (178,4 km). Son équipier au sein de l'équipe BMC, le Luxembourgeois Jempy Drucker, conserve pour... une seconde le maillot jaune de leader d'une épreuve qui se terminera dimanche.

Déjà très en verve jeudi lors de la première étape, le jeune Luxembourgeois Tom Wirtgen (21 ans, Leopard Pro Cycling), maillot distinctif de meilleur grimpeur sur les épaules, était à nouveau à l'attaque ce vendredi entre Steinfort et Walferdange.

D'abord au sein d 'un groupe de trois fuyards, en compagnie du Belge Kevin van Melsen (Wanty-Groupe Gobert) et du Français Brice Feillu (Fortuneo-Vital Concept), nouveau détenteur du maillot de la montagne ce vendredi soir, puis dans un groupe de six à 45 kilomètres de l'arrivée, avec, notamment, son compatriote Alex Kirsch (Wallonie Bruxelles-Veranclassic-Aqua Protect), avant de décrocher définitivement quelques kilomètres plus loin.

Malheureusement pour ce dernier, la malchance s'en est mêlée lorsqu'il a été victime d'une crevaison avant d'aborder le dernier tour du circuit local.



Les quatre difficultés présentes dans le final provoquent un écrémage par l'arrière au sein du peloton, qui perd progressivement plusieurs éléments, et rebattent les cartes à l'avant, avec un nouveau groupe de six échappés à une douzaine de bornes de la ligne d'arrivée, avant un regroupement général quatre kilomètres plus loin.

Le peloton "principal" a toutefois sacrément... minci et ne comporte plus que dix-neuf coureurs, dont le porteur du maillot jaune, Jempy Drucker (BMC), lorsque se profile le panneau des cinq kilomètres.

Les porteurs de maillots distinctifs réunis sur le podium à l'issue de la deuxième étape à Walferdange

Le sprint qui s'ensuit sourit à un spécialiste du genre, le Belge Greg van Avermaet (BMC), champion olympique à Rio en 2016, déjà deuxième du chrono mercredi à Luxembourg-ville. Il devance le maillot jaune Jempy Drucker, deuxième, et le Danois Alexander Kamp (Team Velo-Concept), troisième.



Le Luxembourgeois Jempy Drucker garde, pour une petite seconde d'avance sur... van Avermaet, la tunique jaune de leader de ce 77e SkodaTour de Luxembourg, avant la troisième étape au parcours accidenté, samedi, dans le nord du pays, entre Eschweiler (Wiltz) et Diekirch (192,5 km).

La réaction de Jempy Drucker



La réaction de Brice Feillu

Le classement de la 2e étape

Le classement général