(JFC). - Neuf sur neuf. Trois matches, et trois victoires. L'Arminia Bielefeld de Jeff Saibene, victorieux (2-0) du VfL Bochum ce lundi soir à domicile lors de la troisième journée, effectue jusqu'à présent le parcours parfait dans le championnat de deuxième Bundesliga. Prochaine étape: un déplacement périlleux à l'Union Berlin (7 points) dimanche à 13h30.

Après l'élimination en Coupe d'Allemagne des oeuvres du Fortuna Düsseldorf au terme des prolongations (1-3), Jeff Saibene et "son"Arminia avaient à coeur de reprendre leur marche en avant dans le championnat de 2e Bundesliga et de poursuivre à domicile face au VfL Bochum le sans-faute signé lors des deux premières journées.

Et contre la formation de la Ruhr, nantie d'un petit point seulement sur six possibles, les choses n'ont pas traîné en faveur de l'équipe locale à la Schüco Arena: le 4-4-2 du mentor luxembourgeois fait des merveilles, et Andreas Voglsammer ouvre la marque à la 21e minute, tandis que Konstantin Kerschbaumer double la mise un petit quart d'heure plus tard (2-0, 35e).

Les choses sont donc parfaitement engagées pour l'Arminia, qui peut dès lors se contenter de gérer son avance après le repos, et d'accrocher Bochum à son tableau de chasse, après le Jahn Regensburg et le Greuther Fürth.



Grâce à ce troisième succès, l'Arminia Bielefeld se hisse seul en tête du classement de deuxième Bundesliga, avec deux points de mieux qu'un groupe de cinq équipes (Sandhausen, Fortuna Düsseldorf, Nuremberg, Darmstadt et Union Berlin).



Dimanche à 13h30, les Bleu et Noir pourront se jauger à la faveur d'un délicat déplacement dans la capitale, face à l'Union Berlin, qui possède sept unités à son compteur.