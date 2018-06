Pour aborder son retour en D1 dans quelques semaines, les coalisés ont recruté cinq joueurs et conservé les cadres du groupe.

Deux Rosportois à Berdorf-Consdorf

Après avoir dominé Belvaux à l'issue des prolongations (1-0) lors du barrage pour la D1, Berdorf-Consdorf n'a pas lésiné sur le recrutement. Cinq nouveaux joueurs sont venus s'ajouter aux cadres de l'USBC01 qui ont rempilé.

Parmi les nouveaux, on épinglera l'arrivée de Ricardo Almeida, un milieu de terrain qui vient de Rosport et qui rejoindra son frère André. Un autre joueur du Victoire va également rejoindre le club: Momede Dede Djalo.



Les autres recrues sont: les médians Kemal Omerovic (US Hostert), André Pacheco Da Costa (Larochette) et le défenseur Kevin Texeira Nickels, qui est de retour au club après avoir joué à Biwer et Reisdorf.

A noter encore que Kevin Fernandes Texeira, un joueur à vocation offensive, qui, après deux prêts temporaires, s'est engagé définitivement avec Berdorf-Consdorf.