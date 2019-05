Amené à disputer une «finale» à Junglinster pour le compte de la 26e journée en PH dimanche à 16 heures, l'Atert Bissen ne sait pas si son avenir s'écrira en PH ou en D1. Néanmoins en coulisses, ses dirigeants ne restent pas inactifs.

Deux renforts offensifs à l'Atert Bissen

Amené à disputer une «finale» à Junglinster pour le compte de la 26e journée en PH dimanche à 16 heures, l'Atert Bissen ne sait pas si son avenir s'écrira en PH ou en D1. Néanmoins en coulisses, ses dirigeants ne restent pas inactifs.

(VL). - Que ce soit en Promotion d'Honneur ou en Division 1, l'Atert Bissen tente de préparer au mieux la prochaine campagne.

Ainsi, Nivaldo Mendes (31 ans) et François Augusto (30 ans) quittent respectivement le Minerva Lintgen et le Blo-Wäiss Medernach (Division 1, Série 1), et ont signé pour trois ans à Bissen.



Nivaldo Mendes a précédemment porté les couleurs de l'AS Luxembourg-Porto, du Marisca Mersch (2014 - 2015) et de l'US Sandweiler (2015 - 2016) avant d'atterrir à Lintgen.



Quant à Augusto, qui a déjà évolué à Bissen entre 2007 et 2009, avant de passer successivement à Erpeldange (2009 - 2011), au RM Hamm Benfica (2011 - 2014) et à Etzella Ettelbruck (2014 - 2018), offre la particularité d’avoir inscrit… neuf des dix derniers buts de son équipe, victorieuse 5-0 de Mertzig et 5-3 de Berdorf-Consdorf.



Tiens, un attaquant efficace... Voilà ce qui manque cruellement à Bissen depuis le mois d’août.