Le mercato continue d'animer la vie des clubs de Division 1. Erpeldange est relégué, mais se reconstruit peu à peu. Kayl-Tétange a lui joué les arbitres la saison dernière et s'arme pour être à nouveau performant.

Deux nouvelles pioches à Erpeldange et trois à Kayl-Tétange

Christophe NADIN Le mercato continue d'animer la vie des clubs de Division 1. Erpeldange est relégué, mais se reconstruit peu à peu. Kayl-Tétange a lui joué les arbitres la saison dernière et s'arme pour être à nouveau performant.

Reculer pour mieux rebondir? Erpeldange ne s'apitoie pas sur son sort après le barrage perdu contre Medernach qui renvoie le club que dirigera Tom Kopecky en Division 1. Le mercato des Orange avait débuté sur la pointe des pieds avec l'arrivée de l'attaquant de Hosingen Andy Rodrigues. En même temps, le FC72 avait promu Melvin Da Silva (17 ans), Jason Silva (18 ans), Len Kneip (17 ans), Philippe Dahm (19 ans), Quentin Marnach (19 ans) et Ben Peffer (16 ans) dans son cadre A.

La deuxième vague de transferts avait amené trois recrues dont Yanis N'Gbin, le défenseur d'Etzella. Un duo s'est ensuite invité dans le nouveau casting alors que plusieurs bons de sortie étaient distribués.

En ce début de semaine, David Rodrigues, le défenseur de 25 ans de Feulen et Patrick Mozina, le milieu de terrain de 26 ans de Lintgen ont été transférés définitivement. Bartlomiej Pietrasik, lui, devrait rejoindre le Sporting Mertzig.

L'Union 05 ne musarde pas non plus sur le chemin de la reconstruction. Le club a perdu Jonni Correia et Tony Lopes, mais a musclé son milieu de terrain avec l'arrivée de Edgar Mendes Co, le joueur de 26 ans du FC Muhlenbach.

Dusan Petrovic (30 ans), qui a passé trois ans au sein du FC Srbija à Zurich s'est aussi engagé avec le club de Division 1. Le milieu défensif a été formé à Napredak Krusevac. Enfin Julien Zamora (29 ans), un défenseur central du FC Hayange, s'ajoute au casting.



Le président Licina avec Dusan Petrovic Photo: Kayl-Tétange