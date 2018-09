Le premier tour de la Coupe de Luxembourg a vu deux matches sur les trente-six ne pas aller à leur terme. Bagarre générale à Itzig et blessure de l’arbitre à Belvaux. Le CS Oberkorn et Colmar-Berg ont créé la surprise alors que Sanem a éliminé Mersch sur le score de 6-4.

Deux matches arrêtés et du spectacle à Sanem

Gros plan sur le premier tour de la Coupe de Luxembourg

Par Vincent Lommel



«Puisse la magie de la coupe opérer», avouait le joueur du Luna Oberkorn, Nasreddine Hammami. Mettre des bâtons dans les roues de Kayl/Tétange n’a pas suffi à forger l’exploit. Par contre le CS Oberkorn (D2) et Colmar-Berg (D3) ont réussi la gageure d’éliminer respectivement Berdorf/Consdorf (D1) et Larochette (D2). L’aventure continue.

A noter également la victoire de Sanem sur Mersch sur le score de 6-4 à l'issue des prolongations.

30 Landry Mandefu et Bertrange ont répondu présent en disposant de Kopstal 6-0. Photo: Hans Krämer

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Landry Mandefu et Bertrange ont répondu présent en disposant de Kopstal 6-0. Photo: Hans Krämer Francesco Milillo tente de stopper Landry Mandefu. En vain. Photo: Hans Krämer Luc Thimmesch et Kopstal ne sont pas parvenus à piéger le Sporting Bertrange. Photo: Hans Krämer Le gardien de Kopstal Marc Andre Schumann a connu une après-midi difficile. Photo: Hans Krämer L'entraîneur du FC Kopstal: Yves Block. Photo: Hans Krämer Yassine Maziz à la relance malgré le pressing de Cris Paul Felten et Arykson Souza da Cruz. Photo: Hans Krämer Kopstal - Bertrange 0-6 Photo: Hans Krämer Cris Paul Felten (Kopstal) Photo: Hans Krämer Jeff Kirsch (Kopstal) au marquage de Ben Duprel. Photo: Hans Krämer Le gardien du Sporting Bertrange Luca Bernardini. Photo: Hans Krämer Leroy Peprah a inscrit le deuxième but de Betrange. Photo: Hans Krämer Les spectateurs ont vibré durant ce Sanem - Mersch spectaculaire à souhaits. Photo:Vincent Lescaut Les deux capitaines Kevin Straus (Sanem) et Patrick Texeira Da Magalhaes ainsi que l'arbitre Frank Bourgnon. Photo:Vincent Lescaut Thierry Groff battu sur le penalty de Fabbro Moreno. Le CS Sanem a battu le Marisca Mersch 6-4 à l'issue des prolongations. Photo: Vincent Lescaut Et un carton jaune pour Ricardo Santos (Sanem). Photo:Vincent Lescaut Almeida Sousa Joelson (17 Marisca Mersch) Garry De Jesus Balsas tente de prendre le meilleur sur Joelson Almeida Sousa. Photo:Vincent Lescaut Fabbro Moreno (Sanem) tente de prendre le meilleur sur Fahir Sabotic. Photo:Vincent Lescaut Le trio arbitral (Bourgnon-Duarte-Maltez) de ce match à rebondissements entre Sanem et Mersch. Photo: Vincent Lescaut Bruno Batista stoppé par Edgar Gomes (Marisca Mersch). Photo: Vincent Lescaut Edgar Gomes à la relance pour le Marisca Mersch malgré le press de Tom Nilles. Photo:Vincent Lescaut Samy Sebaa savoure son but mais au final, c'est Sanem qui poursuit sa route. Photo: Vincent Lescaut Bruno Batista tente de stopper Fahir Sabotic. Photo: Vincent Lescaut Yvo Martins, l'entraîneur du Marisca Mersch. Photo: Vincent Lescaut Bruno Batista à la lutte avec Fahir Sabotic. Photo: Vincent Lescaut Edvin Skrijelj et Joelson Almeida Sousa à la fête. Photo: Vincent Lescaut Kevin Straus en discussion avec Bachir Kaba. Photo: Vincent Lescaut Fabbro Moreno utilise tous les moyens pour stopper Edvin Skrijelj (Mersch). Photo: Vincent Lescaut Les joueurs de Mersch à l'écoute d'Yvo Martins avant les prolongations. Photo: Vincent Lescaut Laurent Dellere, l'entraîneur du CS Sanem. Photo: Vincent Lescaut Johnny Santos et Bruno Batista savourent la victoire du CS Sanem sur le Marisca Mersch. Photo: Vincent Lescaut

A Itzig, l’arbitre Carlos Da Silva a mis un terme aux débats à la… 116e minute (sur 120). Le score était 1-1. «Un des miens, Florent Tacchi, a été exclu (65e). La rencontre était un peu houleuse mais rien de bien méchant», explique le coach d’Itzig, Tino Marasco. «On se dirigeait vers la séance des tirs au but. Un joueur de Boevange a reçu une carte rouge (116e). Dans la continuité de l’action, une bagarre générale a éclaté. J’étais loin de la phase mais, selon les dires qui s’avèrent être fondés, un autre joueur adverse a pris l’homme en noir à la gorge qui, immédiatement, a sifflé la fin. L’incriminé risque de le payer cher.»

Dans les rangs de Boevange, José Monteiro confie: «Batica Dimelso reçoit un carton rouge pour avoir marché sur un adversaire. Sanel Alibasic réclame, écope d’une jaune puis d’une rouge. Je n’ai pas vu ce qui s’est passé. On m’a expliqué qu’Anel a mis la main au cou de l'arbitre. Un acte anti-sportif. Je suis triste pour mes joueurs qui bataillaient dimanche. Cette situation m’attriste.»

L'arbitre blessé à Belvaux et match à rejouer

Mené 2-0 (40e, 43e) par Steinsel (D1) au repos, Belvaux était frustré. «Les deux buts visiteurs sont entachés d’une position de hors-jeu mais c’est comme ça. Les gars faisaient bloc. Ils auraient mérité de marquer», analyse Eric Braun. Blessé, ne pouvant se déplacer correctement, restant dans le rond central, l’arbitre Admir Civovic s’est résolu à arrêter les frais à la 45e minute. « Il n’y avait pas de juge de touche.» Belvaux-Steinsel sera rejoué.



Yves Block regrette la blessure de Steve Vermeers. Photo: Hans Krämer

Ils ont dit



Kenan Skrijelj (entraîneur du CS Oberkorn): «Les garçons ont livré une belle prestation. La consigne était de ne pas prendre des risques démesurés mais Berdorf a marqué dès la 10e minute. Il fallait changer de plan, prendre l’initiative. C’est 2-1 au repos et 3-1 dès la reprise. A 3-1, j’ai choisi de conserver trois attaquants. Berdorf est revenu à 5-3 sur penalty.»

Carlos Pereira (entraîneur de Colmar-Berg): «Parvenir à éliminer une équipe d’une division supérieure (Larochette) est motivant. Ce n’était pas un grand match. La combativité a fait la différence. Mes garçons étaient plus disciplinés, ont joué plus collectivement que Larochette qui possède des individualités.»

Alain Thunus (entraîneur d'Ell): «On a manqué de détermination défensivement et offensivement. Le 0-1 arrive après 25… secondes ! On a bien réagi sans parvenir à égaliser. Biwer mène 3-0 au repos. Je regrette notre manque de lucidité, de réalisme. C’est incroyable.»

Yves Block (entraîneur de Kopstal): «Nous étions bien en place et le jeu était bon lors du premier quart d’heure. Ensuite, on a multiplié les erreurs individuelles. Un échec collectif. Bertrange s’impose 7-0. Steve Vermeers s'est fracturé la main (15e) et doit se faire opérer ce lundi.»

Joël Hausman (entraîneur de Harlange/Tarchamps): «J’ai choisi d’aligner l'équipe la plus offensive des deux après le repos. Ce fut fatal. Les reconversions de Norden (3-1) sur des pertes de balles ont traduit la différence de niveau. Les noyaux des deux équipes ont été utilisés lors de ce match de coupe.»

Deux chiffres à retenir

11. Pensionnaire de D1, Medernach a étrillé 11-0 Beckerich (D3).

3. Il reste trois clubs de D3: Colmar-Berg, Bourscheid et Moutfort.

Les résultats

Luna Oberkorn (2) - Kayl-Tetange (1) 1-3



Colmar-Berg (3) - Larochette (2) 3-1



Ell (2) - Biwer (2) 0-5



Tricolore Gasperich (3) - Moutfort (3) 1-3



Bourscheid (3) - Noertzange (3) 2-2 (5-4 t.a.b)



Merl (2) - Mondercange (1) 0-4



Walferdange (2) - Useldange (1) 2-4



Beckerich (3) - Medernach (1) 0-11



Lasauvage (3) - Schouweiler (2) 2-3



Clervaux (3) - Berbourg (1) 1-6



Munsbach (3) - CeBra (2) 0-7



Hosingen (2) - Koerich (2) a-p. 2-3



Heiderscheid (3) - Vianden (2) 3-4



Troisvierges (3) - Wincrange (2) 0-2



Kopstal (3) - Bertrange (1) 0-6



CS Oberkorn (2) - Berdorf-Consdorf (1) 5-3



Itzig (2) - Boevange (2) arrêté



Christnach (3) - Weiler (1) 1-9



Reisdorf (3) - Grevels (2) 0-4



Belvaux (2) - Steinsel (1) arrêté à 0-2 à la suite de la blessure de l'arbitre Admir Civovic



Folschette (3) - Diekirch (2) 0-3



Perlé (2) - Beggen (2) 1-0



Lintgen (1) - Mertzig (1) 5-1



Gilsdorf (2) - Kehlen (1) 2-4



Clemency (3) - Bettembourg (1) 2-5



Ehlerange (2) - Remich-Bous (1) 0-2



Sanem (1) - Mersch (1) a.p. 6-4



Aspelt (1) - Mensdorf (1) 0-3



Echternach (2) - Pratz-Redange (2) 5-0



ASL Porto (1) - Steinfort (1) 0-1



Harlange-Tarchamps (2) - Norden 02 (1) 1-3



Feulen (2) - Rambrouch (2) 3-0



Red Black Egalité (1) - Schieren (1) 1-2



Brouch (3) - Bastendorf (1) 1-9



Schifflange (1) - Lorentzweiler (1)

Alliance Äischdall (1) - Grevenmacher (1) 2-1