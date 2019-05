Yannick Cervellera (18 ans) et Kenan Agovic (16 ans) ont décidé de prendre part au projet du FC Progrès Niederkorn. Ils ont été présentés ce mardi.

Deux jeunes recrues au Progrès

Yannick Cervellera (18 ans) et Kenan Agovic (16 ans) ont décidé de prendre part au projet du FC Progrès Niederkorn. Ils ont été présentés ce mardi.

(DH). - Le Progrès a fait des premières licences luxembourgeoises de qualité son fonds de commerce. Le club niederkornois a fait signer deux jeunes promesses du football luxembourgeois, Yannick Cervellera (18 ans) et Kenan Agovic (16 ans). Le milieu de terrain offensif gaucher, qui apprécie Paulo Dybala et qui arrive de l'équipe U19 de l'Eintracht Trèves, et le gardien de but qui évoluait à Kayl-Tétange ont signé des contrats de trois ans.



Niederkorn a déjà recruté Aldin Skenderovic (Elversberg) et deux jeunes attaquants prometteurs: Issa Bah (16 ans), du RM Hamm Benfica, et Gullit Ramos (18 ans), de l'Académie des jeunes du F91 Dudelange.