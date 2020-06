En partant du principe que l'UEFA imposera à tous les clubs qui participeront aux compétitions continentales de faire préalablement tester les joueurs et leur encadrement, la FLF a proposé ses services. C'est ainsi que la fédération diligentera des analyses dans tous les clubs qui le souhaitent.

Des tests covid-19 pour les clubs «européens»

En partant du principe que l'UEFA imposera à tous les clubs qui participeront aux compétitions continentales de faire préalablement tester les joueurs et leur encadrement, la FLF a proposé ses services. C'est ainsi que la fédération diligentera des analyses dans tous les clubs qui le souhaitent.

(DH) - Alors que Gian Piero Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta Bergame, a révélé avoir été malade du covid-19 au mois de mars, lors du match de Ligue des champions à Valence, l'UEFA devrait prendre des mesures sanitaires drastiques avant les prochains matches de Coupe d'Europe. C'est dans cette optique, tout comme dans le cadre d'un testing généralisé, que la Fédération luxembourgeoise de football (FLF) a proposé ses bons offices pour que joueurs et encadrements des clubs concernés se fassent dépister.

La FLF, par l'intermédiaire du Dr Henri Mausen, membre du conseil d’administration et président de la commission médicale, a contacté les laboratoires Ketter-Thill qui se sont dits aptes à tester les effectifs du Fola Esch, du Progrès Niederkorn, du FC Differdange 03 et de l'Union Titus Pétange. Ces quatre équipes étant appelées à défendre les couleurs luxembourgeoises en Ligue des champions, pour le premier, et en Ligue Europa, pour les trois autres.

Ces tests pourront être effectués sur les terrains de chaque club, le personnel des laboratoires étant disposé à se déplacer, avant la reprise des entraînements et, ensuite, à intervalles réguliers. Reste à savoir quelles mesures seront adoptées en cas de test positif et si la mise en quarantaine de toute l'équipe sera alors préconisée.

