Des scènes de violence surréalistes en D2 néerlandaise

Jean-François Colin Un match de la 27e journée de Division 2 néerlandaise (Jupiler League) entre les Go Ahead Eagles et De Graafschap a dégénéré dimanche en bagarre générale sur le terrain entre hooligans et... joueurs.

Alors que leur équipe perdait le match 0-4 contre De Graafschap (6e, 44 pts), les supporters locaux du club de Deventer (17e, 26 pts) se sont rendus coupables de graves débordements.



L’arbitre de la rencontre, Rob Dieperink, avait déjà dû interrompre la rencontre après une minute de jeu suite au jet d’un fumigène sur la pelouse, puis le match a dégénéré à mesure que les visiteurs infligeaient une véritable correction aux Go Ahead Eagles.

Des hooligans de Deventer ont envahi le terrain dans le but de s’en prendre aux joueurs adverses. Il s’ensuivit une bagarre mettant aux prises hooligans, joueurs et stewards, lesquels sont rapidement intervenus pour maîtriser les fauteurs de troubles, aidés par plusieurs policiers en civil. Suite aux incidents, la police a procédé à sept arrestations.

Le président des Go Ahead Eagles Deventer, Edwin Lugt a fermement condamné ces agissements qu’il considère comme une «honte profonde». «Cela ne peut pas se passer dans un club de football, et certainement pas aux Go Ahead Eagles», a pour sa part réagi le coach, Jan van Staa.

Go Ahead Eagles schaamt zich diep https://t.co/WbXPi2HYUH — Edwin Lugt (@EdwinLugt) 4 mars 2018

En mai 2016, un match de play-off de Division 2 opposant ces deux équipes avait déjà dégénéré.