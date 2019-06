Les choses se précisent à Hobscheid. L'Alliance Aischdall reste sur une saison mi-figue, mi-raisin en Division 1. Les lignes ont pas mal bougé ces derniers jours pour donner plus de consistance au groupe que conduira Serge Bix. Etat des lieux.

Des mouvements tous azimuts à Aischdall

Sixième avec 35 points au terme du défunt championnat de série 1, Aischdall a alterné le bon et le moins bon. Serge Bix officialisé en lieu et place de Andy Schumann, le club est passé à la vitesse supérieure pour annoncer ses premières recrues.

Serge Bix sera assisté par Samuel Amorim. Ce dernier sera aussi en charge de la deuxième équipe alors que la coordination des jeunes est confiée à Franz Nowak.

Kerim Skenderovic (US Rumelange), Gary Kolkes (Marisca Mersch), Daniel Zanon (Kehlen), Eros Spinelli (Sandweiler/Kehlen) et Max Joachim (Schouweiler) rejoignent l'Alliance.



Dans l'autre sens, Kevin Brosius et Ken Decker prennent la direction de Ell, Frank Schammel et Andy Perl filent à Koerich alors que Gianluca Biancini et Luca Palgen vont tenter leur chance à Käerjéng.