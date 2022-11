L'arbitre luxembourgeoise de football Shania Vakil a suivi la rencontre entre la Corée du Sud et l’Uruguay sous des températures proches de O°C à Séoul.

Coupe du Monde 2022

«Des milliers de personnes malgré le froid»

Christophe NADIN L'arbitre luxembourgeoise de football Shania Vakil a suivi la rencontre entre la Corée du Sud et l’Uruguay sous des températures proches de O°C à Séoul.

Elle n'allait rater ça pour rien au monde. En voyage Erasmus en Corée du Sud, Shania Vakil s'est plongée dans l'ambiance locale pour suivre la prestation de la sélection locale face à l'Uruguay ce jeudi.



«Je me suis rendue à la Gwanghwamun Square, l'un des endroits stratégiques pour suivre les matchs des Coréens. Il y avait plusieurs milliers de personnes et trois écrans géants disposés sur la longueur», raconte-t-elle quelques minutes après la fin des débats. «Beaucoup de gens sont venus alors que les températures approchaient les 0°C. Tout le monde avait revêtu le maillot de l'équipe. Et souvent avec le mot Son floqué dans le dos.»

Son Heung-min, c'est la star de l'équipe. Le joueur de Tottenham déchaîne les passions en Corée et sa présence n'a tenu qu'à un fil. Blessé au visage, il portait un masque de protection. Ses efforts répétés n'ont pas permis aux Asiatiques de terrasser les Sud-Américains dans un match équilibré, mais assez partagé (0-0).

Les gens ne s'attendaient pas vraiment à un match nul avant la rencontre car dans l'équipe uruguayenne, il y a de sacrés joueurs

«On aurait préféré gagner, mais la Corée a tout de même bien joué. Les gens ne s'attendaient pas vraiment à un match nul avant la rencontre car dans l'équipe uruguayenne, il y a de sacrés joueurs.» Shania Vakil utilise le «on» car sa maman est coréenne. «Je suis ici à l'Université pour six mois. Je fais des études en Business Management à Bruxelles. Je les poursuis ici. Je rentre au Luxembourg en décembre. On a décidé avec mes colocataires d'aller suivre le match dans un public viewing plutôt que de se réfugier dans un bar bien qu'ils retransmettent tous le match.»

En attendant le Portugal

Des amis qui auront pu compter sur les connaissances de la demoiselle de 22 ans désormais bien connue le long des pelouses grand-ducales où elle officie comme arbitre de champ ou comme assistante.

«D'ailleurs, l'arbitre, Clément Turpin, a été très bon. Son langage corporel était un sans-faute», poursuit-elle alors qu'elle sortait du métro pour rentrer chez elle dans le nord de la capitale sud-coréenne. «J'ai mis 30 minutes pour rentrer. Ici, le métro s'arrête vers 1h et redémarre à 5h30. Le match s'est terminé à minuit. Il ne faut donc pas traîner.»

L'engouement est grandissant dans ce pays qui participe à sa onzième phase finale de Coupe du monde et qui avait créé la sensation en 2002 en étant demi-finaliste. «On sent qu'il se passe un truc ici. Il y avait de l'enthousiasme et un programme d'encadrement pour chauffer le public avec des chants et des danses. Des vendeurs proposaient aussi des serre-têtes lumineux afin d'éclairer un peu mieux la nuit.»

Le résultat de ce premier match permet aux guerriers coréens de croire encore à la qualification dans un groupe complété par le Ghana et le Portugal. À l'évocation de la Seleção, Shania rigole car son copain est portugais. «C'est sûr que ce sera un match un peu spécial pour nous deux», dit-elle.

Le rendez-vous est pris pour le vendredi 2 décembre à 16h pour le dernier match de la phase de groupe de cette Coupe du monde.

