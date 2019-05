La n°2 du tennis luxembourgeois, Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 478) s'est qualifiée ce mercredi pour le deuxième tour du tournoi ITF W15 d'Antalya, en Turquie, en disposant de la Biélorusse Katyarina Paulenka en deux sets, 6-3, 7-6 (2).

Des débuts difficiles pour Eléonora Molinaro à Antalya

Jean-François COLIN

Tête de série n°1 du tableau, Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 478) a dû s'employer pour franchir l'écueil du premier tour sur la terre battue d'Antalya (ITF W15) face à la Biélorusse Katyarina Paulenka (18 ans), classée elle 200e au ranking de... l'ITF.

Après un début de partie en roue libre (4-0), la droitière des Arquebusiers lève le pied de l'accélérateur, autorisant son adversaire à revenir à 4-3. Le bon moment pour tirer la sonnette d'alarme et en remettre une couche, histoire d'empocher le premier set 6-3 en 34 minutes.

Nouveau relâchement coupable dans le chef de la Grand-Ducale à l'entame de la seconde manche, qui, menée 0-2, remporte fort heureusement un troisième jeu interminable pour revenir à 1-2. Mais Paulenka fait de la résistance, et s'accroche à trois partout, puis 4-4.

Beaucoup plus long que son devancier, le second set est aussi et surtout bien plus indécis. Menée 4-5 sur son service, la n°2 luxembourgeoise doit écarter une balle de set, mais elle ne peut éviter le tie-break. Un jeu décisif où Molinaro fait la course en tête (3-1, 4-2) et qu'elle mène tambour battant, pour s'imposer 7 points à 2, pour boucler cette rencontre du premier tour 6-3, 7-6 (2) en 1h52'. A lui seul, le second set aura duré 1h18'!



Au deuxième tour ce jeudi sur la riviera turque, Molinaro jouera contre l'Ukrainienne issue des qualifications Diana Khodan (17 ans, ITF Juniors 307).