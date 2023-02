Entre toutes ses séances de coaching personnalisées, David Steffes consacre deux heures par semaine à un groupe de coureurs qui grossit à vue d'œil. Son but: les épauler gratuitement dans leur préparation à l'ING Night Marathon.

Des cours collectifs et gratuits pour préparer l'ING Night Marathon

Il est bientôt midi quand David Steffes débarque sur la piste d'athlétisme du Campus Geesseknäppchen, les bras remplis d'élastiques et autres accessoires sportifs. Tout sourire, le coach s'apprête à dispenser l'une de ses deux séances hebdomadaires aux futurs participants de l'ING Night Marathon. Au programme, de la course, bien sûr, mais aussi des exercices de musculation et des étirements, pour assurer une préparation optimale aux sportifs.

Seuls ou en petit groupe, ces derniers commencent à affluer au point de rendez-vous. «Nous avons commencé les séances de préparation le 19 janvier, et nous sommes déjà passés de trois à quatre personnes à une quinzaine d'athlètes», glisse David Steffes. Ce lundi 20 février, retour de vacances oblige, ce sont seulement sept coureurs qui se sont alignés sur la ligne de départ de l'échauffement.

Cinq tours de piste plus tard, les sportifs, dont nous faisons partie, retrouvent le coach pour une série d'étirements, avant de travailler leur technique de course. Un moment particulièrement apprécié par les participants, ayant tendance à faire l'impasse sur ces exercices spécifiques lors de leurs séances individuelles de footing. «Je suis beaucoup plus disciplinée lorsque je me rends aux cours collectifs», confie Jana, qui prend part à sa seconde séance.

Un entraînement complet

Baptisé «From Office to 42», le dispositif porté par l'ING Night Marathon et soutenu à la fois par la Commission européenne et le gouvernement luxembourgeois, vise à encourager les travailleurs à se remettre au sport après deux années marquées par la pandémie. «En réalité, ce projet a germé il y a trois ans, mais a été repoussé en raison de la crise sanitaire. C'est la première édition, et j'espère que ce ne sera pas la dernière», explique David Steffes, qui s'inscrit dans l'optique de se rendre au plus près de ses sportifs depuis le covid. Avec sa camionnette rouge estampillée «The rolling gym» -littéralement «la salle de sport mobile»- l'entraîneur va «où les gens ont besoin de lui».

Pendant qu'un groupe de quatre coureurs s'élance le long de la piste pour neuf minutes de course plus rapide, trois autres sportifs s'attellent à une série d'exercices de force. Jambes, abdominaux, mais également bras, tout le corps y passe. «Les coureurs ont tendance à négliger le travail de musculation, mais il est primordial, à l'instar des étirements, pour prévenir les blessures», rappelle l'entraîneur, ancien coureur de haut niveau.

Plus nous allons nous approcher de la date de l'événement, plus les jours seront longs, et plus les coureurs seront nombreux à venir s'entraîner avec nous. David Steffes, coach sportif

«On fait beaucoup en une heure. Les exercices proposés par David sont très complets», note Edmee, qui participe au dispositif pour la première fois. Contrairement aux séances du jeudi midi, qui ont lieu sur le parking nord à Luxexpo, au Kirchberg, les entraînements du lundi se concentrent davantage sur la course à pied, la localisation aidant.

Parmi les sportifs, la majorité sont inscrits au semi-marathon. Mais certains coureurs de la distance reine se cachent également dans le groupe, qui grossit au fil des semaines. «Je pense que plus nous allons nous approcher de la date de l'événement, plus les jours seront longs, et plus les coureurs seront nombreux à venir s'entraîner avec nous», prédit le coach. S'il n'est pas dit que les sportifs accourront par dizaines, cette possibilité n'est pas à exclure. Dans ce cas, le préparateur physique embauchera davantage d'entraîneurs.

Pour l'heure, celui qui est passé d'un emploi de bureau à sa passion il y a cinq ans se concentre sur ses athlètes. Neuf minutes de course et d'exercice plus tard, les sportifs échangent les rôles, et c'est reparti pour un tour - ou plutôt six tours de piste pour les coureurs.

Des inscriptions timides

À treize semaines de l'une des plus importantes échéances sportives de leur année, les coureurs envisagent leur préparation avec optimisme. «Je vais suivre l'entraînement avec David jusqu'au jour du semi-marathon, car je le trouve très qualitatif, en plus de l'avantage qu'il soit gratuit», sourit Jana. A noter que ce dispositif est ouvert à tous, même aux sportifs qui ne se seraient pas encore acquitté des frais d'inscription à l'ING Night Marathon.

«Cette initiative est d'autant plus importante que de nombreux marathons européens ont vu leur nombre de participants baisser suite à la pandémie. Il faut réussir à remotiver ces personnes pour qu'elles recommencent à courir», argue David Steffes, qui est à la tête de trois entreprises de fitness, nutrition et natation.

8 David Steffes est préparateur physique depuis 2018. Photo: Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. David Steffes est préparateur physique depuis 2018. Photo: Chris Karaba Divisés en deux groupes, les sportifs partagent leur séance entre la course et des exercices de musculation. Photo: Chris Karaba Après un échauffement, les coureurs travaillent leur technique de course avec l'entraîneur. Photo: Chris Karaba Les exercices de musculation proposés par le coach sont variés. Photo: Chris Karaba L'initiative vise à motiver les travailleurs à reprendre goût au sport. Photo: Chris Karaba David Steffes propose ces séances deux fois par semaine jusqu'à la date de la course. Photo: Chris Karaba Les coureurs sont plus ou moins nombreux à participer aux entraînements. Photo: Chris Karaba L'initiative a vu le jour après deux années marquées par la pandémie. Photo: Chris Karaba

Au-delà de l'effort physique, c'est également l'ambiance qui motive les sportifs à s'inscrire à l'une des épreuves sportives les plus populaires du Grand-Duché. «J'ai déjà participé à d'autres courses, mais c'était toujours plus calme comparé à l'ING Night Marathon», souligne Edmee. Un discours confirmé par le coach, qui estime que «l'atmosphère spéciale de cette course fait d'elle un véritable show».

Après s'être confrontés aux tours de piste et aux exercices de musculation, c'est encore plus d'exercices de musculation qui attendent les athlètes. À tour de rôle, ils s'élancent sur un circuit incluant un vélo, un rameur, et plusieurs modules visant à travailler leur force musculaire. Corrigeant les sportifs au besoin, le coach profite de cet effort collectif pour encourager ses troupes tout en prenant quelques vidéos pour alimenter son compte Instagram.

13h sonne et la séance touche à sa fin. Les plus pressés repartent vers leur lieu de travail en trottinant pendant que d'autres sportifs s'attardent à compléter une nouvelle session d'étirement avec David Steffes. Tous ne manquent pas d'inscrire à leur agenda leur séance collective de la semaine suivante.

