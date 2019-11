La soirée de Ligue des champions, consacrée ce mercredi à la 5e journée dans les poules E, F, G et H, promet d'être animée par deux chocs, entre Liverpool et Naples, ainsi que le Barça et Dortmund.

Sport 2 min.

Des chocs à Anfield Road et au Camp Nou

La soirée de Ligue des champions, consacrée ce mercredi à la 5e journée dans les poules E, F, G et H, promet d'être animée par deux chocs, entre Liverpool et Naples, ainsi que le Barça et Dortmund.

(AFP) - A Anfield Road, les «Reds» de Jürgen Klopp ont une revanche à prendre sur le Napoli, victorieux de la manche aller (2-0) début septembre en Italie. En cas de succès, le champion d'Europe en titre ferait coup double: qualification et première place du groupe E assurées.

Un bras de fer stérile entre Liverpool et Naples pourrait également qualifier les Anglais, si dans le même temps Salzbourg ne s'impose pas contre Genk en Belgique.

Autre équipe proche du but, le FC Barcelone de Lionel Messi et Antoine Griezmann peut aussi s'assurer de sa présence au prochain tour en cas de victoire face au Borussia Dortmund. A l'aller, les Allemands avaient tenu tête aux Espagnols (0-0). En Catalogne, ils ne devront pas faiblir car l'Inter Milan reste en embuscade, trois points derrière eux.

S'ils veulent conserver l'espoir d'une qualification, les Italiens doivent s'imposer en République tchèque contre le Slavia Prague, lanterne rouge qui l'avait éteint à San Siro (1-1).

Lyon pour la qualification, Lille pour l'honneur

Côté français, l'OL peut valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en l'emportant sur la pelouse du Zénit Saint-Pétersbourg, mercredi (18h55). Déjà éliminé, le LOSC reçoit l'Ajax Amsterdam (21h), avec un infime espoir d'accrocher l'Europa League.

Inconstant en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais de Rudi Garcia verra pour la seconde année consécutive la phase finale s'il s'impose en Russie. Un match nul peut même suffire aux Lyonnais, deuxièmes derrière le RB Leipzig, s'ils marquent au moins deux buts et que Benfica ne bat pas le leader allemand du groupe G.

Mission délicate pour l'Olympique Lyonnais de Jeff Reine-Adelaide en déplacement au Zenit Saint-Pétersbourg Photo: AFP

Ils devront néanmoins réussir cette performance sans le milieu Houssem Aouar (ischios-jambiers), ni l'attaquant néerlandais Memphis Depay (cuisse), tous les deux forfait.

Au sein de la poule H, Lille est déjà assuré de voir son parcours en C1 s'arrêter à l'issue de la phase de groupe. Avec trois défaites et un nul en quatre matches, les Lillois sont bons derniers derrière l'Ajax Amsterdam, Chelsea et Valence (7 points chacun).

Réveil lyonnais, cauchemar lillois, folie londonienne Lyon, vainqueur de Benfica 3-1 à domicile, s'est relancé après son revers très douloureux à Lisbonne, alors que la campagne européenne de Lille est terminée après sa lourde défaite à Valence 4-1, lors de la 4e journée de la Ligue des champions marquée par les remontadas de Chelsea contre l'Ajax et Dortmund face à l'Inter.

Face à l'Ajax, demi-finaliste de la dernière édition, les Nordistes n'ont rien à perdre sinon engranger un peu d'expérience. Un succès associé à une victoire de Valence sur Chelsea leur permettrait de garder une petite chance d'être reversés en Europa League.

«On va essayer de montrer un beau visage, de faire le maximum et surtout de remporter ce match à domicile qui serait représentatif de notre envie de bien faire», a résumé le milieu lillois Benjamin André.

Le programme de mercredi (5e journée)

Groupe E

21 heures: KRC Genk (BEL) - RB Salzbourg (AUT)

21 heures: Liverpool FC (ENG) - SSC Naples (ITA)

Groupe F

21 heures: Slavia Prague (CZE) - Inter Milan (ITA)

21 heures: FC Barcelone (ESP) - Borussia Dortmund (GER)

Groupe G

18h55: Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) - Olympique Lyon (FRA)

21 heures: RB Leipzig (GER) - Benfica Lisbonne (POR)

Groupe H

18h55: Valence CF (ESP) - Chelsea FC (ENG)

21 heures: Lille OSC (FRA) - Ajax Amsterdam (NED)