Jouer sa saison sur 90, voire 120 minutes, c’est cruel mais c’est la règle des barrages qui se profilent et rassemblent un public passionné.

Sport 4 min.

Football

Des barrages qui retiennent… l’attention

Christophe NADIN Jouer sa saison sur 90, voire 120 minutes, c’est cruel mais c’est la règle des barrages qui se profilent et rassemblent un public passionné.

La tradition est désormais bien ancrée dans le microcosme du football au Luxembourg. La fin de saison est rythmée par les barrages. Ces matchs en une seule manche qui décide du sort de deux équipes en 90, voire 120 minutes.



Schieren veut prendre racine en Promotion d’Honneur La Jeunesse s’est imposée deux buts à rien à Lintgen pour valider son ticket pour l’étage supérieur avec, en prime, une finale de Coupe FLF à disputer.

Il y en aura 12 répartis en huit jours. Dix masculins et deux féminins. Du jeudi 26 mai au 3 juin, les spectateurs vont se masser le long de terrains neutres que la Fédération essaie de choisir selon un critère géographique. A plus ou moins équidistance des deux équipes concernées.

A une semaine de la fin des championnats réguliers, très peu de choses sont arrêtées de façon définitive. Dix des 24 équipes concernées sont déjà fixées sur leur sort de barragiste, quatorze sièges n’ont pas encore trouvé preneur.

Deux affiches déjà connues

Parfois, on connaît le nom des deux barragistes dans une série comme Schouweiler et Christnach en Division 3, mais pas encore leur place finale puisqu'un seul point les sépare à 90 minutes du dénouement de la compétition. Le rang final déterminera le nom de l’adversaire comme il le fut décidé lors d’un tirage au sort effectué à la FLF.

Deux affiches sont déjà connues. Koerich, troisième en Division 2, Série 2, tentera de grimper d'un échelon. Erpeldange essayera, lui, de sauver sa peau en Division 1. Chez les dames, c'est un duel d’Ententes qui attend Aspelt-Remich-Bous et la deuxième équipe de Wormeldange-Munsbach-Grevenmacher pour voir qui évoluera en Division 2 et en Division 3 la saison prochaine.

Ces matches couperets attirent un public considérable, bercé par une fin de saison qui prend parfois des allures de vacances. Sur le plan sportif, ils sont souvent l'objet de tragédies en un seul acte. Jouer le sort d’une saison en 90 minutes peut s'avérer cruel. Les statistiques de ces 15 dernières années ne permettent pas de donner un avantage à l'équipe de BGL Ligue ou à celle de Promotion d’Honneur lors du barrage vedette de la saison.

Il s'agit de réunir les fondamentaux qui font qu'une équipe est capable de se transcender sur une manche. On pense à la volonté farouche de gagner, à la gestion des temps forts et des temps faibles d'une rencontre et à la maîtrise de ses émotions.

Wiltz a son sort entre les mains

Hostert est déjà certain d'en être. Le club du Gréngewald ne s'en formalisera pas puisque c'est la quatrième fois qu'il s'apprête à passer par cette épreuve et qu'il s'en est chaque fois sorti. Wiltz, qui occupe aujourd’hui l'autre place de barragiste, a encore son sort entre ses mains. En cas de victoire contre le champion dudelangeois dimanche, il échappera à ce rendez-vous qu'il a apprivoisé lui aussi au fil des saisons en disputant trois barrages dont deux lui furent fatals.

La mi-mai symbolisait jadis la fin d’une saison. Aujourd'hui, les barrages la prolongent. Sans oublier les équipes nationales dont les examens de fin d’année vont rythmer les 15 premiers jours de juin. De l'équipe A de Luc Holtz aux U21 en passant par les dames de Dan Santos.

Il sera ensuite temps de se pencher sur les compétitions européennes réservées au club. Les vacances attendront.

Sur les radars - C'est l’épilogue en BGL Ligue. Dudelange sera sacré à Wiltz pour la seizième fois mais les places européennes cherchent encore des candidats. Le Fola est qualifié, Differdange aussi pour le moment mais reçoit son voisin de Niederkorn dans un derby qui sent le soufre. Hesperange est aussi à l'affût. Un seul mot d'ordre pour tous ces clubs: gagner. Et attendre le verdict de la Coupe de Luxembourg. En cas de victoire de Dudelange contre le Racing, un quatrième billet se libérera via le championnat. La course au maintien bat aussi son plein. Etzella, Rosport et Wiltz veulent éviter de jouer le barrage. - Sébastien Thill pourrait bien soulever la Coupe de Moldavie pour la première fois samedi prochain. L'aîné des frangins se remet d'une blessure à l'épaule qui l'a tenu éloigné des terrains quelques semaines mais il devrait être apte à s'asseoir sur le banc pour l'épilogue de la compétition moldave. Le Sheriff Tiraspol, champion national, affronte Sfintul Gheorghe. En cas de victoire, ce serait un troisième trophée pour le gaucher. Avant un départ dans un club plus huppé? - Lucas Prudhomme est un peu sorti du champ médiatique ces derniers mois. L'ancien international Espoir évolue au RFC Liège en Nationale 1 belge, c’est-à-dire le troisième échelon de la hiérarchie. Le Luxembourgeois y côtoie d'anciens joueurs de BGL Ligue comme Nyssen (Racing) ou encore Rodes (UT Pétange). Le club liégeois jouera un match capital ce dimanche face à Dender. En cas de victoire, il prendrait un point d’avance sur son rival dans les play-offs et une sérieuse option sur la montée en Division 1B (Virton) à une journée de la fin.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.