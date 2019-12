A 34 ans, la n°1 du tennis luxembourgeois se prépare à débuter en Australie son ultime saison en tant que professionnelle. Et si elle entend se donner à fond, la maman de la petite Emma Lina (26 mois) concède toutefois que les résultats ne constitueront pas une obsession absolue en 2020.

Dernières balles de match pour Mandy Minella

(JFC, avec jot) - Arrivée en Australie le 23 décembre, Mandy Minella (34 ans) prépare actuellement ce qui sera sa dernière saison sur le circuit professionnel. Avant d'entrer en scène au tournoi ITF W25 de Canberra (6-12 janvier), puis de disputer les qualifications de l'Open d'Australie à Melbourne (14-17 janvier), celle qui est aujourd'hui classée 141e mondiale vient de fêter «Noël en famille, aux côtés de (son) mari Tim et de (sa) fille Emma Lina. Nous avons préparé un repas et distribué quelques cadeaux.»

Et même si elle a déjà passé «un nombre incalculable de fois» les fêtes aux antipodes, l'Eschoise, professionnelle depuis plus de 15 ans, avoue cependant dans une interview accordée jeudi au Luxemburger Wort que «ce n'est pas la même chose qu'à la maison. C'est un peu étrange de célébrer Noël sous des températures chaudes. Cela n'a pas le même charme que l'hiver.»

Minella se dit habitée par «l'émotion» et «la nostalgie» à l'heure d'aborder sa tournée d'adieu, tout en pensant «pouvoir gérer cette situation.» «Optimiste», elle est aussi pleinement «consciente d'avoir pris pour la dernière fois l'avion pour l'Australie pour jouer au tennis.» Compte tenu de ce contexte particulier, la droitière du Tennis Spora ne «s'est pas fixé d'objectif précis cette saison, si ce n'est celui de commencer l'année à plein régime.» Tout juste glisse-t-elle que «ce serait formidable de rentrer dans le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem une fois de plus.» Elle s'empresse cependant d'ajouter que «si je me sens fatiguée, je jouerai moins de tournois.»

Logiquement, la lauréate du tournoi de Bol en 2016 devrait encore se produire en deux occasions devant le public luxembourgeois en 2020. D'abord, dans le cadre du groupe I de la zone Europe/Afrique de la Fed Cup, qui se tiendra chez elle, à Esch-Lallange du 5 au 8 février. «Ce sera très compliqué de pouvoir rivaliser avec des nations disposant de deux joueuses de haut niveau et de véritables paires de double. De notre côté, avec Eléonora (Molinaro) et moi-même, nous ne possédons que deux joueuses professionnelles.»

Le second moment à épingler à domicile sera le BGL BNP Paribas Luxembourg Open, du 17 au 25 octobre à Kockelscheuer, où l'ex-66e joueuse mondiale, souvent tenaillée par le stress, n'a jamais pu franchir le cap du premier tour. Un retour aux sources pour un point final définitif à sa carrière pro? «Bien sûr, ce serait chouette de s'arrêter devant le public luxembourgeois, mais il faudra voir la façon dont la saison se déroule, et quel sera mon état de forme et de motivation à ce moment-là. Car je ne veux pas être l'ombre de moi-même à Kockelscheuer.»

Une fois la saison 2020 refermée, viendra alors l'instant douloureux de raccrocher la raquette au clou après une longue et riche carrière commencée en 2001 au tournoi ITF de Westende, en Belgique. Mais pas question de le faire de manière abrupte. «Vraisemblablement, je ne lâcherai pas la raquette du jour au lendemain. Je continuerai à jouer, notamment dans les compétitions interclubs et en prenant part à des exhibitions», précise l'épouse de Tim Sommer, qui ajoute: «j'aime tout simplement trop jouer au tennis.»

Et quand elle se projette dans un avenir un peu plus lointain encore, la n°1 luxembourgeoise dit «y avoir déjà réfléchi, mais sans avoir d'idée concrète.» Si elle se dit «à l'écoute de toute proposition», l'Eschoise «souhaite ardemment rester dans le domaine du sport», mais «pas nécessairement sur un court de tennis. Par exemple, je m'imaginerais bien occuper une fonction dans l'événementiel sportif.»

