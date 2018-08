L'Australien Rohan Dennis (BMC) a remporté samedi la 1re étape du Tour d'Espagne, un contre-la-montre individuel de 8 km dans les rues de Malaga (Andalousie), endossant du même coup le premier maillot rouge de leader. Ben Gastauer (AG22R) a fini 132e.

Dennis lauréat du «chrono» et premier maillot rouge

L'Australien Rohan Dennis (BMC) a remporté samedi la 1re étape du Tour d'Espagne, un contre-la-montre individuel de 8 km dans les rues de Malaga (Andalousie), endossant du même coup le premier maillot rouge de leader. Ben Gastauer (AG22R) a fini 132e.

(AFP) - Le champion d'Australie de la spécialité, impressionnant de fluidité, a bouclé la distance en 9'39'', devançant le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky), deuxième à 6'', et le Belge Victor Campenaerts, troisième.

C'est la deuxième fois que Dennis porte le maillot rouge, qu'il avait déjà arboré une journée l'an dernier sur la Vuelta après la victoire de sa formation BMC dans le contre-la-montre par équipes inaugural à Nîmes, en France.



Seul Luxembourgeois en lice, Ben Gastauer a fini 132e à 1'02'' du lauréat du jour.

A Malaga, ce parcours pour spécialistes, laissant la part belle à la puissance, a relégué la plupart des favoris pour le classement général à plus de 20 secondes. L'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), seizième et premier des ténors, a concédé 24 secondes, le Britannique Simon Yates 29 sec, le Colombien Nairo Quintana 30 sec, le Français Thibaut Pinot et l'Italien Vincenzo Nibali 40 sec.

La mauvaise opération du jour est pour un autre Australien de BMC: Richie Porte, affaibli par des problèmes gastriques, a signé seulement le 97e temps à 51 secondes de son compatriote Dennis, ce qui complique ses ambitions pour la victoire finale.

Cette première hiérarchie est néanmoins fragile: pour la 2e étape dimanche, la route de la Vuelta s'élève déjà au départ de Marbella avec 163,5 km très vallonnés et une arrivée en côte à Caminito del Rey (3e catégorie), qui devrait rebattre les équilibres dessinés samedi.