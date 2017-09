(AFP). - A domicile, la France et la Belgique, respectivement contre la Serbie à Villeneuve-d'Ascq et l'Australie à Bruxelles de vendredi à dimanche, font figure de favorites et pourraient bien se retrouver face-à-face en finale de la Coupe Davis, du 24 au 26 novembre.

Un boulevard vers la finale... Les Français se présentent en grandissimes favoris de leur demi-finale, à partir de vendredi à Villeneuve-d'Ascq où la Serbie, décimée, paraît incapable de mettre fin à leur aventure.

«On est suffisamment lucides pour savoir que le match va être difficile», tempère Yannick Noah qui a guidé les siens deux fois vers le titre (1991, 1996) et reste un ardent défenseur de cette compétition pas avare de surprises mais désertée par les meilleurs.

Difficile? Vraiment? Alors que les «lieutenants» de «Djoko», Janko Tipsarevic et Viktor Troicki, celui qui avait offert le point de la victoire à son clan en finale de l'édition 2010, sont eux aussi absents? «Même si les joueurs ne sont pas des têtes d'affiche, ils n'ont rien à perdre donc ils peuvent être très dangereux. On ne vient pas faire une exhibition ce week-end», assure Noah à propos de Dusan Lajovic (80e mondial), Laslo Djere (95e), Filip Krajinovic (111e mondial) et du «doyen» Nenad Zimonjic qui cumule les casquettes de capitaine et de joueur de double à 41 ans.

«On est une équipe connue pour ne jamais rien lâcher donc on va donner le meilleur de nous-mêmes», prévient l'ancien n°1 mondial du double, seul rescapé de la finale d'il y a sept ans remportée devant les Français à Belgrade.



La sélection s'est révélée «assez facile (à faire)» selon Noah, qui a composé avec les pépins physiques de Gaël Monfils, la méforme de Richard Gasquet, et les mauvais résultats globaux. Lucas Pouille, deuxième joueur retenu pour les simples, est le seul à avoir rallié la seconde semaine de l'US Open (éliminé en huitièmes de finale).



En cas de succès, la France aurait rendez-vous fin novembre (du 24 au 26) avec la Belgique de David Goffin en France ou avec l'Australie de Nick Kyrgios aux Antipodes, où elle avait conquis son dernier Saladier en 2001.



Belgique - Australie: Goffin «à 100%»

La Belgique, à domicile et emmenée par un David Goffin «à 100%», part favorite de l'autre demi-finale l'opposant à l'Australie.

Goffin (ATP 12) affrontera John Millman (ATP 185) vendredi en premier match de cette rencontre, disputée sur terre battue, en salle au Heysel, à l'ombre de l'Atomium. La deuxième rencontre verra Steve Darcis (ATP 77) défier Nick Kyrgios (ATP 20).

En délicatesse avec son genou gauche depuis l'US Open (éliminé en 8e de finale), David Goffin a été soigné toute la semaine pour être fin prêt ce week-end. Il a été déclaré apte à défendre ses chances face à John Millman. Les deux joueurs ne se sont jamais affrontés. Millman, 28 ans, a été préféré à Thanasi Kokkinakis (ATP 213) dans la sélection de Lleyton Hewitt, le capitaine australien.



David Goffin «à 100%» (à g., en rouge) aura l'avantage d'affronter le n°1 australien Nick Kyrgios sur la terre battue

Photo: AFP

«Tout va bien, je me sens bien, a rassuré le Belge. Les conditions sont bonnes. Mon genou était quand même douloureux après l'US Open. J'ai pris un peu de repos et les soigneurs ont fait du bon travail. Jour après jour durant cette semaine, cela s'est bien passé. J'ai donc dit (au sélectionneur) Johan Van Herck que j'étais disponible à 100% pour l'équipe».

La deuxième rencontre opposera Steve Darcis à Nick Kyrgios. Ce sera également leur premier affrontement. Kyrgios, 22 ans, finaliste du prestigieux Masters 1.000 de Cincinnati fin août, a dû plier bagages après le premier tour de l'US Open, battu en quatre sets par John Millman lui-même, dans un match où il s'était blessé à l'épaule droite.

Samedi, le double devrait voir les Belges Arthur De Greef et Ruben Bemelmans affronter Jordan Thompson et John Peers, deuxième joueur mondial de la spécialité.