Après un début de match fulgurant de l'Atletico Madrid, qui menait 2-0 au quart d'heure, sans s'affoler, le Real Madrid, victorieux 3-0 à l'aller, a réduit le score avant la mi-temps (2-1) pour assurer sa place en finale de la Ligue des champions le 3 juin à Cardiff, où il défendra sa couronne face à la Juventus Turin dans une apothéose royale.

Par Jean-François Colin



Du côté de l'Atletico, étrillé (0-3) à l'aller, le coach Diego Simeone choisit d'aligner un duo d'attaque composé d'Antoine Griezmann et de Fernando Torres, préféré à Kevin Gameiro. L'autre surprise dans le onze «colchonero» est la présence en défense de l'Uruguayen José Maria Gimenez, de retour de blessure, alors qu'on attendait plutôt Juanfran.

En face, Zinédine Zidane reconduit l'équipe victorieuse au match aller, à l'exception du poste de latéral droit occupé par Danilo à la place de Dani Carvajal, blessé. En attaque, en l'absence de Gareth Bale (mollet), c'est encore le meneur de jeu espagnol Isco qui est titulaire en soutien du duo composé de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.



La lutte pour le ballon entre Isco (à g., Real) et Stefan Savic (Atletico)

Photo: AFP

Pas question de round d'observation, le match commence à vive allure: l'attaquant français de l'Atletico Antoine Griezmann est le premier à tenter sa chance: au-dessus! (2e) L'équipe locale insiste: Koke oblige Navas à la parade (5e), tandis que la reprise de la tête de Fernando Torres file au-dessus (6e) et qu'en face, Oblak doit s'interposer d'une manchette autoritaire sur la reprise de la tête de Casemiro (7e). Le débat est engagé aussi, avec déjà deux cartons jaunes distribués par M. Çakır en-déans les dix premières minutes.

Vicente Calderon entre en éruption



La pression de l'Atletico est de plus en plus forte et sur le... troisième corner en faveur des Colchoneros, Saul Niguez bondit plus haut que toute la défense du Real pour propulser le cuir au fond des filets de Keylor Navas (1-0, 12e). Trois minutes plus tard, Varane accroche Fernando Torres dans le rectangle: penalty!, mal tiré, mais... converti chanceusement par Antoine Griezmann (2-0, 16e). Tel un volcan, le stade Vicente Calderon, qui vit le dernier match européen de son histoire, entre en éruption!

Saul Niguez saute très haut pour l'ouverture du score

Photo:

Les occasions se font plus rares, mais le rythme et l'intensité ne baissent pas et l'arbitre turc Cüneyt Çakır a fort à faire, avec cinq cartons jaunes brandis dans une atmosphère souvent délétère. Trois minutes avant le repos, Isco vient ruiner les espoirs des Matelassiers: un énorme numéro technique de Benzema côté gauche permet à Kroos d'adresser un tir tendu qu'Oblak repousse dans les pieds d'Isco, à l'affût au petit rectangle (2-1, 42e).

42e minute: Isco ruine les espoirs de l'Atletico en réduisant le score à 2-1

Photo: AFP

Le suspense a pratiquement disparu, puisque l'Atletico doit dorénavant inscrire trois autres buts en 45 minutes pour s'offrir une place en finale. Mais pas question pour autant de lever le pied pour les vingt-deux acteurs, qui continuent à se livrer corps et âme dans ce match, mais Monsieur Çakır semble cette fois avoir oublié ses cartons au vestiaire.

A mesure que les minutes s'égrènent, l'intensité diminue bien logiquement. Coup sur coup, Carrasco (du pied) et Gameiro (de la tête) réveillent Keylor Navas (66e), tandis que Benzema, de la tête, passe très près de l'égalisation suite à un centre tranchant de Marcelo (74e). La partie se termine sous le déluge sur un score final identique à celui de la mi-temps. 2-1.



Le Real Madrid défendra donc bien sa couronne face à la Juventus Turin, le 3 juin à Cardiff, où il disputera la quinzième finale de C1 de son histoire et briguera une douzième "Coupe aux grandes oreilles".



La fiche technique

Stade Vicente Calderòn à Madrid: Atletico Madrid - Real Madrid 2-1 (mi-temps: 2-1) (aller: 0-3)

Arbitrage de Cüneyt Çakır (TUR) assisté de Bahattin Duran et Tarik Ongun (TUR); 50.000 spectateurs environ.



Evolution du score: 1-0 Saul Niguez (12e), 2-0 Griezmann (16e, s.p.), 2-1 Isco (42e)



Corners: 7 (3+4) pour l'Atletico Madrid; 8 (4+4) pour le Real Madrid.



Cartons jaunes: Savic (6e, empêche Isco de déborder en lui mettant la main dans le visage), Godin (34e, charge fautive violente dans le dos de Cristiano Ronaldo), Gabi (37e, réclame un carton pour Isco) et Angel Correa (86e, charge sur Cristiano Ronaldo) à l'Atletico Madrid; Danilo (4e, pied levé haut dans le visage de Filipe Luis), Sergio Ramos (34e, multiples rouspétances) au Real Madrid.



ATLETICO MADRID (4-4-2 ): Oblak; Gimenez (57e Thomas Partey), Savic, Godin, Filipe Luis; Carrasco, Saul Niguez, Gabi (cap.), Koke (76e Angel Correa); Griezmann, Fernando Torres (56e Gameiro).

Entraîneur: Diego Simeone (ARG).

REAL MADRID (4-4-2 ): Navas; Danilo, Varane, Sergio Ramos (cap.), Marcelo; Modric, Casemiro (77e Lucas Vazquez), Kroos, Isco (88e Alvaro Morata); Cristiano Ronaldo, Benzema (76e Asensio).

Entraîneur: Zinédine Zidane (FRA).



Les demi-finales retour

Juventus Turin (ITA) - AS Monaco (FRA) 2-1 (aller: 2-0)

Atletico Madrid (ESP) - Real Madrid (ESP) 2-1 (aller: 0-3)

Finale

Samedi 3 juin à 20h45 au Principality Stadium de Cardiff (Pays de Galles)