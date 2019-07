Le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a remporté au sprint la 4e et avant-dernière étape du Tour de Wallonie, disputée mardi sur 178,2 km avec 2.900 m de dénivelé positif entre Villers-le-Bouillet et Lierneux, le Belge Loïc Vliegen conserve son maillot jaune.

Démare au sprint pour la 4e étape, Wirtgen renonce

(AFP) - Démare a devancé le Polonais Szymon Sajnok (CCC) et le Belge Stijn Steels (Roompot-Charles), et prend sa revanche après avoir crevé à 100 m de l'arrivée lundi lors de la 3e étape, alors qu'il était bien placé dans l'emballage final.



"Aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ce type de scénario, je suis parti devant pour travailler et quand le peloton est revenu, je me suis accroché. Quand on est sprinteur et que la ligne arrive, il nous reste toujours de l'énergie", a commenté Démare dans des propos relayés sur le Twitter de son équipe.



C'est la quatrième victoire de la saison pour le sprinteur français, qui a notamment gagné la 10e étape du Tour d'Italie en mai. A 27 ans, Démare sera le leader des "Bleus" aux Championnats d'Europe programmés le 11 août à Alkmaar aux Pays-Bas.



Loïc Vliegen (Wanty Gobert), vainqueur dimanche, conserve le maillot jaune avant la 5e et dernière étape mercredi entre Couvin et Thuin (190,7 km). Quant à Tom Wirtgen, il n'a pas pris le départ de cette avant-dernière étape en raison d'un problème de genou.