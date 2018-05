Selon les médias belges et néerlandais, l'équipe BMC de Jempy Drucker aurait retrouvé un repreneur ou plutôt deux: la société Deloitte et le fabricant de cycles Giant sont en pole pour reprendre la structure américaine.

Deloitte et Giant en pole pour succéder à BMC

Selon les médias belges et néerlandais, l'équipe BMC de Jempy Drucker aurait retrouvé un repreneur ou plutôt deux: la société Deloitte et le fabricant de cycles Giant sont en pole pour reprendre la structure américaine.

(ER) - La Société Deloitte, géant de l’audit et du conseil et co-sponsor de la formation Dimension-Data, et le géant du cycle Giant devraient prendre le relais de BMC, qui a décidé de mettre fin à son sponsoring à partir de 2019.



Cela fait quelque temps que le manager Jim Ochowicz était à la recherche d'un nouveau sponsor principal pour assurer l’avenir de cette formation, créée en 2007 par Andy Rihs. Le décès de ce dernier, le 18 avril dernier des suites d’une leucémie, a sans doute accéléré le cours des événements.



Selon De Telegraaf et d'autres médias belges, Ochowicz aurait trouvé en Deloitte le partenaire idéal pour poursuivre l'aventure. Si la société d'audit sera sponsor principal, elle pourra compter sur le soutien de Giant, l’entreprise taïwanaise quitterait ainsi Sunweb avec qui elle est associée.



Si cette information se confirme, les responsables du team BMC vont pouvoir débuter les négociations pour établir le groupe pour 2019. A l'image de Jempy Drucker, les coureurs de BMC sont sous contrat jusqu'à l'issue de la saison 2018. Greg Van Avermaet, Richie Porte et Tejay Van Garderen ont déjà été sollicités par d'autres formations du peloton.