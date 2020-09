Le sprinteur allemand de la formation belge Lotto-Soudal a remporté jeudi la troisième étape du Tour de Luxembourg. Le Roumain Eduard-Michael Grosu (Nippo Delko One Provence) s'empare quant à lui du maillot de leader.

Degenkolb émerge au sprint à Schifflange

(JFC, avec kev) - Le SkodaTour de Luxembourg a retrouvé un peu de sérénité au lendemain du mouvement de grève orchestré par les coureurs. Une protestation visant à obtenir de meilleures conditions de sécurité. Comme la veille à Hesperange, c'est à un emballage final massif que la troisième étape a donné lieu ce jeudi à Schifflange. Troisième étape et troisième vainqueur différent en trois jours: l'Allemand John Degenkolb (31 ans) s'est imposé de manière impressionnante. Il devance dans l'ordre Eduard-Michael Grosu (Nippo Delko One Provence), deuxième, et le Belge Pieter Vanspreybrouck (Circus-Wanty Gobert) troisième.

Le Roumain Grosu en profite pour endosser le maillot jaune de leader au général, où il détrône l'Italien Diego Ulissi (UAE Emirates), désormais deuxième à 5 secondes. La troisième place est occupée par le Belge Amaury Capiot (Sport Vlaanderen) à 9 secondes.

Cette troisième étape reliant Rosport à Schifflange sur 164,3 km a été marquée par l'échappée de cinq coureurs: la Kazakh Zhandos Bizhigitov (Astana), l'Irlandais Ryan Mullen (Trek-Segafredo), l'Italien Vincenzo Albanese (Bardiani CSF), le Belge Baptiste Planckaert (Bingoal- Wallonie-Bruxelles) et le Danois Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X). Bizhigitov a initié cette échappée dont l'avance maximale a été de 3'20''. A une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, le peloton s'est mis à accélérer la cadence et les cinq hommes ont été repris à quatre kilomètres du but. Plus personne n'a ensuite été en mesure de s'extirper du peloton.

Le podium de la troisième étape 1. John Degenkolb (Allemagne/ Lotto-Soudal) 3h35'43‘‘

2. Eduard-Michael Grosu (Roumanie/ Nippo Delko One Provence ) m.t.

3. Pieter Vanspeybrouck (Belgique/ Circus-Wanty Gobert) m.t. Le podium du classement général 1. Eduard-Michael Grosu (Roumanie/ Nippo Delko One Provence) 7h38'49‘‘

2. Diego Ulissi (Italie/UAE Emirates) à 5"

3. Amaury Capiot (Belgique/Sport Vlaanderen) à 9"

Dans les rangs des Luxembourgeois, c'est à nouveau Ivan Centrone (Natura4Ever) qui s'est le mieux classé, avec une belle 17e place. Derrière lui, on retrouve Tom Wirtgen (Bingoal-Wallonie-Bruxelles) 39e, puis le régional de l'arrivée Ben Gastauer (Ag2r-La Mondiale) 57e, tandis que Kevin Geniets (Groupama-FDJ) a franchi la ligne d'arrivée à la 69e place.

Arthur Kluckers (Léopard/72e), Michel Ries (Trek-Segafredo/77e) et Jan Petelin (Vini Zabu/124e) complètent le tableau grand-ducal. Quant à Luc Wirtgen (Bingoal-Wallonie-Bruxelles), enrhumé, il n'a pas pris le départ ce jeudi matin. Le Luxembourgeois le mieux classé au général reste Ivan Centrone, 23e à 18 secondes de Grosu.

Vendredi, la quatrième étape, l'étape-reine de ce 80e SkodaTour de Luxembourg, reliera Rodange à Differdange après un parcours de 201 kilomètres. Au menu des coureurs: une double ascension du col de l'Europe pour corser le final qui devrait bouleverser la hiérarchie du classement général.

