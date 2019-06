Alors que Gerson Rodrigues a joué avec son équipe Jubilo Iwata au Japon, Jeff Saibene et Maurice Deville ont remporté leur premier match de la préparation pour le championnat.

Défaite pour Rodrigues, victoire pour Saibene et Deville

Daniel WAMPACH Alors que Gerson Rodrigues a joué avec son équipe Jubilo Iwata au Japon, Jeff Saibene et Maurice Deville ont remporté leur premier match de la préparation pour le championnat.

Gerson Rodrigues et Jubilo Iwata se sont inclinés lors de la 16e journée du championnat au Japon. L'international luxembourgeois et son équipe ont été battu 0-2 par Cerezo Osaka. Rodrigues était dans le onze de base et a participé à toute la rencontre. Au classement, Iwata est avant-dernier avec 14 points.

Jeff Saibene a réussi sa première comme entraîneur d'Ingolstadt, équipe de troisième ligue en Allemagne. La formation de l'entraîneur luxembourgeois s'est imposée 5-0 en match de préparation contre un adversaire qui joue en Regionalliga.

Autre rencontre amicale, celle disputée par Mannheim qui a battu le SV Harmonia... 29-0. Le Waldhof menait déjà 14-0 à l'issue de la première mi-temps qu'a disputé Maurice Deville. L'ancien joueur de Kaiserslautern a d'ailleurs planté cinq buts.