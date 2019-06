Pendant que Gerson Rodrigues a joué avec son équipe Jubilo Iwata au Japon, Jeff Saibene a eu son premier match comme entraîneur à Ingolstadt.

Défaite pour Rodrigues, victoire pour Saibene

Daniel WAMPACH Pendant que Gerson Rodrigues a joué avec son équipe Jubilo Iwata au Japon, Jeff Saibene a eu son premier match comme entraîneur à Ingolstadt.

Gerson Rodrigues et Jubilo Iwata se sont inclinés lors de la 16e journée du championnat au Japon. Le footballeur international luxembourgeois et son équipe ont perdu 0-2 chez Cerezo Osaka. Rodrigues était dans le onze de base et a participé à toute la rencontre. Au tableau, Iwata est avant-dernier avec 14 points.

Jeff Saibene a eu un premier match comme entraîneur à Ingolstadt, équipe de troisième ligue en Allemagne. A la fin, le Luxembourgeois pouvait fêter une victoire (5-0) contre l'adversaire qui joue en Regionalliga.