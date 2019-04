Défaite et expulsion pour Rodrigues, montée pour Deville

Les nerfs de Gerson Rodrigues ont lâché. L'international luxembourgeois a reçu deux cartons jaunes avec Jubilo Iwata. En Allemagne, le Waldhof Mannheim de Maurice Deville est promu en troisième division.

(DH). - Au Japon, les journées se ressemblent pour le Jubilo Iwata de Gerson Rodrigues qui a concédé sa quatrième défaite après huit journées de championnat. En déplacement à Nagoya, pour y affronter Grampus Eight, l'attaquant luxembourgeois et les siens se sont inclinés 0-1, un but inscrit par le Brésilien Jo à la 70e minute.

Titularisé sur le flanc gauche de son équipe, Rodrigues a écopé d'un premier carton jaune à la 87e minute. C'est dans le temps additionnel (90+4) qu'il a de nouveau été sanctionné et a regagné les vestiaires avant ses partenaires.

Buteur le week-end dernier contre Shimizu S-Pulse, Gerson Rodrigues a cette fois-ci été expulsé contre Nagoya Grampus Eight.

Cette veille de dimanche de Pâques a été plus réjouissante pour Maurice Deville. Devant plus de 14.000 spectateurs venus assister au match de la montée en troisième ligue, le Waldhof Mannheim a disposé du Wormatia Worms sur le score de 1-0. C'est Kern qui a trouvé l'ouverture juste avant la pause et qui a ainsi envoyé son club à l'étage au-dessus. Deville a disputé l'intégralité de la rencontre.

Toujours à l'occasion de la 30e journée de Regionalliga Südwest, Elversberg, sans Aldin Skenderovic, a disposé de l'Eintracht Stadtallendorfsur le score de 6-2. Koffi a inscrit les quatre premiers buts de sa formation. Enfin, Pirmasens, avec un Florian Bohnert qui a joué tout le match, a battu la deuxième équipe du VfB Stuttgart II sur le score de 2-1.

Après cette étape de la compétition, et à quatre journées du terme, Mannheim compte 75 points, 17 de plus que Sarrebruck et Hombourg. Elverseberg est sixième (51 points) et Pirmasens onzième (37 points).



En Russie, ça ne s'arrange toujours pas pour le FK Oufa qui a été défait 1-2 sur son terrain par Arsenal Tula. Le club de la république de Bachhirie, toujours 16e du classement après 24 journées, a joué sans Olivier Thill. La blessure musculaire, contractée lors de sa dernière apparition avec l'équipe nationale contre l'Ukraine, s'est réveillée.