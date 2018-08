Ce jeudi 30 août était à marquer d’une pierre blanche pour le Racing Futsal Luxembourg. Le champion du Luxembourg a débuté son épopée européenne face aux Bulgares de Varna City. Les Luxembourgeois n'ont pas démérité mais ont été battus 5-3.

Sport 2 min.

Défait face à Varna, le Racing méritait mieux

Ce jeudi 30 août était à marquer d’une pierre blanche pour le Racing Futsal Luxembourg. Le champion du Luxembourg a débuté son épopée européenne face aux Bulgares de Varna City. Les Luxembourgeois n'ont pas démérité mais ont été battus 5-3.

Pour la première fois de son histoire, le Racing Futsal Luxembourg a pris part au tour préliminaire de l’UEFA Futsal Champions League. Pour le compte du groupe G, il devait affronter en premier lieu Varna City, champion de Bulgarie en titre.



Par Stéphane Guillaume



Les Bulgares se créent les premières opportunités. Silva est en confiance et démontre à juste titre qu'il n'est pas titularisé pour rien. Le premier but tombe après cinq minutes sur coup de pied arrêté tout droit dans le plafond du Racing (1-0, 5e). En rien démobilisés, les hommes d'André Serio passent la seconde puis égalisent via R. Valente (1-1, 5e). Ils prennent même deux buts d'avance grâce au capitaine Pereira et à nouveau par R. Valente (1-3, 8e et 12e). Score à la pause.

Les Bulgares décident de prendre des risques et de jouer avec Dimov comme cinquième homme dans le jeu à la place du gardien de but. Prise de risque gagnante puisque en moins de trois minutes, Varna City égalise (3-3, 21e et 23e). La réussite boude Guedes puisque seul face au gardien Iliev, ce dernier dévie du bout des doigts sur sa barre transversale (27e).

La réussite est du côté adverse puisque c'est Stoykov qui redonne l'avantage à ses couleurs (4-3, 30e). Avec ce petit but d'avance, les Bulgares décident de rester en place dans leur camp de base. Le Racing pousse et, sur un contre, Karageorgiev part au but et réalise le triplé (5-3, 35'e). Il offre les premiers points à Varna City.

Prochain rendez-vous pour le club de la capitale, demain et à 19 h face à l’hôte du tournoi. Les Polonais du Record Bielsko-Biała.

Michael Pereira (Racing Futsal Luxembourg) et Blagovest Marev. Photo: Stéphane Guillaume

Varna City - Racing Futsal Luxembourg 5-3 (1-3)

Evolution du score: 1-0 Karageorgiev, 1-1 R. Valente, 1-2 Pereira, 1-3, R. Valente, 2-3 Karageorgiev, 3-3 Petev, 4-3 Stoykov, 5-3 Karageorgiev.

Varna City: Iliev (K), Dimov (cap.), Petrov, Asad, Petev, Gerenski, Stoykov, Karageorgiev, Radev, Nestorov, Ivanov, Kosev, Marev et Dimov (K2).

Staff: Nestorov, Krastev et Tashev.

Racing Futsal Luxembourg: Silva (K1), Pereira (cap.), Agovic, Da Silva, R.Valente, Soares, Monteiro da Veiga, Pinto, Maia, Dos Reis, Guedes, M.Valente (K2) et Da Silva Vaz (K3).

Staff: Serio, Monteiro, Fernandes, Martins, Rosière et J. Valente.